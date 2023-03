Congo-Brazzaville: Ministère du Contrôle d'Etat - Du matériel informatique pour accroître les performances des services

Le Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp) a mis à la disposition du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, le 23 mars, à Brazzaville des équipements informatiques pour améliorer les conditions de travail des agents et accroître le rendement des services .

Le don est composé de 15 ordinateurs de bureau ; 5 ordinateurs portables ; 1 téléviseur 75 pouces pour la salle de réunion ; 1 kit de vidéoconférence avec mini unité centrale ; 10 imprimantes multifonctions, 1 grand copieur Noire et Blanc ; 1 grand copieur couleur ; 15 disques durs externes ; 2 vidéos projecteurs, 3 destructeurs de papier ; 20 clés USB de 32 Gb ; 20 pack Microsoft office 2019 ; 20 antivirus 2023 pour 4 postes ; 1 appareil de reliure, 15 onduleurs de 1500 VA, 10 multiprises sécurisées et 10 rallonges sécurisées. "La cérémonie de remise du matériel informatique de ce jour s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités du ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs. Cela suppose que notre administration publique puisse disposer de ressources humaines de qualité, mais aussi et surtout d'équipements et de moyens de travail adéquats ", a indiqué le coordonnateur par intérim du Prisp, Patrick Valéry Alakoua.

Il a précisé que, parmi ces moyens, la disponibilité et la maîtrise des technologies de l'information et de la communication constituent des outils basics de production dans tous les segments des activités administratives.

Pour le directeur de cabinet du ministre du Contrôle d'Etat, Simplice Mounianga, les équipements que vous avez mis à notre disposition vont permettre effectivement de moderniser et d'améliorer nos conditions de vie au travail. " J'aimerais aussi dire que la composante trois du Prisp est strictement axée sur les objectifs stratégiques de notre ministère. C'est pour cette raison que je projette dans l'avenir pour dire que ce n'est qu'un début, nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble ", a-t-il fait savoir.

En rappel, le Prisp est un outil stratégique de promotion de la qualité de la gouvernance à travers la mobilisation des recettes non pétrolières, le renforcement de la gestion des dépenses publiques et la modernisation de l'administration publique, l'adoption d'un système de budgétisation des programmes et le renforcement des mécanismes de participation, de transparence et d'inclusion. En effet, dans sa composante 3 relative à la reddition des comptes, le Prisp oeuvre au renforcement de la transparence et de la redevabilité, notamment en ce qui concerne les capacités des institutions de contrôle, la transparence dans le secteur de la gestion des ressources naturelles et la promotion de l'engagement citoyen. Il s'agit de la composante à travers laquelle le Prisp appuie aujourd'hui le ministère du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs et contribue à la remise des matériels et équipements pour ledit ministère.