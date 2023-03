Congo-Brazzaville: Projet ' Kin Elenda' - Signature du contrat des travaux entre la cellule Infrastructures et l'entreprise WIETC

Le protocole d'accord consiste à la reconstruction du bâtiment administratif de la Maison communale et l'aménagement de la Place communale ainsi que de la Place Sainte-Thérèse dans la commune de N'djili. Ceci s'inscrit dans le cadre du Projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de la ville de Kinshasa dénommé " Kin Elenda ".

Selon les explications du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, le montant de ce contrat s'élève à plus de quinze millions de dollars américains avec un délai d'exécution de dix-huit mois comprenant une période de mobilisation de quarante-cinq jours. "Concernant le bâtiment administratif et la Place de la Maison communale, quatre bâtiments sont concernés dans le cadre des travaux ainsi projetés : trois à construire et un à réhabiliter. Pour les ouvrages neufs, il s'agit de la nouvelle Maison communale avec son enceinte périphérique, du Commissariat de police associé à la Maison communale et d'un pavillon abrité avec des kiosques, une bibliothèque, un espace Croix-Rouge, une cafétéria et des sanitaires publics. Le bâtiment à rénover est celui du Conseil communal de la jeunesse ", a annoncé Alexis Gisaro.

Pour ce qui est de la modernisation de la Place Sainte-Thérèse, les travaux vont consister à des aménagements paysagers ainsi qu'à la construction des équipements de sports et de loisirs dont un espace événementiel, un terrain de football central avec tribunes, des salles de formation, vestiaires, zone administrative.

Il sera également construit des sanitaires publics, une salle polyvalente, une billetterie, un poste de sécurité, une infirmerie, un terrain de football avec gradins, un gymnase omnisports, un terrain omnisports, un parcours de santé, une place polyvalente pour Nzango, deux plaines de jeux pour enfants, une zone de musculation, une zone ping-pong, une piste d'athlétisme, une buvette avec sanitaires publics. Le Projet " Kin Elenda" a pour ambition de contribuer à faire de Kinshasa une ville capable d'offrir à ses résidents le service de base nécessaires. Les communes de N'djili, Matete, Kinsenso et Lemba sont concernés par ce méga projet.