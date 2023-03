Congo-Kinshasa: Maniema - L'imam chef d'entité islamique appelle les musulmans à plus de sacrifice pour que l'agresseur de la RDC soit mis en déroute

L'imam chef d'entité islamique de la COMICO-Maniema, Cheikh Saleh Idi Manusura, a appelé les musulmans à plus de sacrifice pour préserver leur jeûne et profitez davantage de tous ces bénéfices. Il rappelle que leurs prières seront aussi importantes pour qu'en ce moment où le pays fait face à une guerre d'agression de la part du Rwanda, que l'ennemi soit mis en déroute.

Il a lancé ce message le jeudi 23 mars, au lancement du Ramadan. Durant 30 jours, les musulmans seront en Ramadan pour se sanctifier.

" Nous invitons tous les musulmans et musulmanes de la province du Maniema en général et ceux de Kindu en particulier à plus de sacrifice pour préserver notre jeûne et profitez davantage de tous ces bénéfices, nos prières seront aussi importantes, et par rapport à la guerre d'agression de notre pays par le Rwanda pour que l'ennemi soit en déroute et que nos frères et soeurs de l'Est trouvent la paix. Qu'Allah nous bénisse tous ", a recommandé Cheikh Saleh Idi Manusura.

Il a rappelé que le mois sacré de Ramadan est celui de de piété, de jeûne, de pardon, de partage, de bienfaisance et de bénédiction.