Afrique: Conférence des Nations Unies sur l'Eau - Serigne Mbaye Thiam "dépoussière" le "Blue deal" du Forum Dakar 2022

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a assisté à la grande conférence des Nations Unies sur l'eau, qui se tient les 22, 23 et 24 mars à New York, aux Etats-Unis d'Amérique (USA). Le Sénégal est honoré de co-présider, en binôme avec la Suisse, le Dialogue interactif numéro 4 portant sur "L'Eau et la Coopération". Une occasion pour Serigne Mbaye Thiam de "dépoussiérer" la "Déclaration de Dakar" issue du 9e Forum mondiale de l'eau (Dakar 2022 tenu à Diamniadio à partir du 22 mars 2022) qualifiée de "Blue Deal pour la Sécurité de l'Eau et de l'Assainissement pour la Paix et le Développement".

Cette grande rencontre des pays va servir de tribune d'évaluation des Objectifs de développement durable (ODD) et de plaidoyer pour un accès universel à l'eau et à l'assainissement. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal, qui a conduit la délégation sénégalaise, a rappelé les engagements contenus dans la Déclaration de Dakar, issue du 9e Forum mondial de l'eau. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a porté la voix de monde pour rappeler les défis énormes qui interpellent tous les décideurs du monde.

"Plus de 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable ; plus de la moitié de la population mondiale manque de services d'assainissement ; 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans traitement préalable ; les changements climatiques continuent d'amplifier ; la compétition pour l'accès à la ressource eau risque d'augmenter les conflits ; les événements extrêmes liés à la sécheresse et aux inondations", a soutenu le ministre, du haut de la tribune des Nations Unies.

Ce dernier d'indiquer que près d'un demi-siècle après la première Conférence des Nations Unies sur l'Eau et à sept (7) ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (ODD), "nous sommes encore loin des cibles en matière d'accès universel à l'eau et à l'assainissement". Le ministre de réaffirmer l'engagement du Sénégal en termes de réalisations :

"A ce titre, le Sénégal a mobilisé des financements importants pour la construction d'ouvrages d'adduction d'eau et d'assainissement qui ont considérablement accru les capacités de production d'eau et de traitement des eaux usées, avec des taux d'accès à l'eau de près de 99% en zone urbaine et de 95% en milieu rural. L'engagement du Sénégal autour de l'accès à l'eau est indissociable de sa foi en la coopération", a-t-il soutenu.

DÉCLARATION DE DAKAR "POUR LA SÉCURITÉ DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT" ET LES TROIS LEVIERS POUR UN ACCÈS UNIVERSEL À L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

Serigne Mbaye Thiam a relevé que le Sénégal est un parfait exemple de coopération, avec son appartenance dans deux organisations notamment l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et à celle pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). "Toutes ces ambitions ont été réaffirmées dans la Déclaration de Dakar intitulée "Blue Deal pour la Sécurité de l'Eau et de l'Assainissement pour la Paix et le Développement", adoptée par les parties prenantes du 9ème Forum mondial de l'Eau.

En insistant sur l'urgence de renforcer la coopération, la Déclaration de Dakar relève également le droit à l'eau et à l'assainissement, ainsi que la nécessité de garantir une ressource en eau disponible et résiliente à travers des financements adéquats et une gouvernance inclusive", a rappelé le ministre.

Avant de proposer ces trois leviers, pour conclure : " Premièrement, encourager la science, la technologie et l'innovation pour faciliter l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Deuxièmement, promouvoir davantage la gestion concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflits. Enfin, troisièmement, renforcer le financement dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, ainsi que le partenariat public-privé", a expliqué le ministre sénégalais de l'Eau et de l'Assainissement.