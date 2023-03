Afrique de l'Ouest: Éliminatoires CAN 2024 / Sénégal / Mozambique ce vendredi 19h - Les Lions engagent le virage décisif vers la qualification

Après deux matchs et deux victoires lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal, premier du groupe L, affronte ce vendredi 24 mars au stade Abdoulaye Wade, le Mozambique pour le compte de la 3e journée. Leader avec 6 points, les Lions vont tenter de maintenir leur statut en se rapprochant davantage de la qualification à la Can 2024 prévue en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire où ils défendront leur titre de champion d'Afrique. Le Sénégal pourra décrocher avant l'heure son ticket lorsqu'ils effectueront quatre jours plus tard la manche retour contre les Mambas à Maputo.

Les Lions feront face aux Mambas de Mozambique dans un duel qui s'annonce décisif pour la qualification à la prochaine CAN prévue en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. Déjà leaders du groupe L avec six points en autant de sorties, les champions d'Afrique vont tenter de rester dans leur sillage de leur sacre continental et leur bon parcours à la Coupe du monde Qatar 2022, avec en prime, une place en 8e de finale.

Mais aussi maintenir la bonne dynamique dans laquelle se sont inscrites les sélections nationales avec les trophées au CHAN et à la CAN U20. Devant son public, il sera donc question pour l'équipe du Sénégal de confirmer son statut de favori et de faire un pas décisif vers la qualification en attendant le déplacement pour la manche retour prévue le 28 mars à Maputo. Une seconde victoire face aux Mambas permettra aux Lions de conforter, avec 12 points, la première place de la poule L et de larguer à 10 points le Rwanda (2 points) et le Bénin (1 point) qui ont fait match nul (1-1). Le Mozambique qui a réussi à se positionner à la 2e place du groupe L avec une victoire contre le Bénin et un nul contre le Rwanda a totalisé donc 4 points. Ils n'auront donc aucune autre visée que de s'imposer contre le Sénégal lors de ce match aller et lui ravir purement et simplement la première place.

A ce titre, le sélectionneur des Lions a déjà sonné l'alerte. Pour Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, il va falloir se méfier de cet adversaire.." On a une troisième et quatrième journée très importante et il ne faut pas oublier aussi que nos deux dernières journées se joueront à l'extérieur que ce soit contre le Rwanda et contre le Bénin. Donc gagner les deux prochains matchs peut nous aider surtout que c'est contre une équipe qui est notre challenger avec 4 points, qui est difficile à manoeuvrer et qui a en son sein des joueurs intéressants.

Mais je crois qu'on les a très bien supervisés. On est en train de mettre en place un plan pour les contrarier et empocher les trois points ", a-t-il alerté. Dans cet élan, le sélectionneur national peut compter sur un groupe remanié marqué par l'absence de dix joueurs mondialistes et le rappel de quelques jeunes espoirs. Après une blessure qui l'a privé de Coupe du monde, Sadio Mané va faire son retour et conduira les troupes vers la qualification et la défense de leur titre de champion d'Afrique à la CAN en Côte d'Ivoire.