Afrique: Le FICASE va célébrer la fraternité artistique du monde à Dakar / Ministre

Dakar — Le Festival international de cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal (FICASE), qui va se positionner comme "l'un des meilleurs agendas culturels du 7e art", célébrera la fraternité artistique du monde et le génie créateur sénégalais à Dakar, a annoncé, jeudi, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow.

" (...) Le Sénégal doit rassembler le monde ici pour célébrer la fraternité artistique et culturelle, montrer qui nous sommes, célébrer notre génie créateur", a-t-il déclaré, en ouvrant une rencontre d'échanges organisée au Grand Théâtre national autour du FICASE.

Devant les professionnels du cinéma venus nombreux, il a justifié son choix de voir le Sénégal organiser un grand évènement cinématographique et audiovisuel digne de l'aura du pays de Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, et de Sembène Ousmane, considéré comme le père du cinéma africain.

"Nous remportons des prix. Partout nous sommes cités. Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambety et tous les autres sont connus partout. Au niveau de la diaspora, les Omar Sy [acteur français d'origine sénégalaise] et nos autres soeurs et frères rayonnent partout, c'est le Sénégal", a lancé Aliou Sow.

Il a insisté sur le fait que le Sénégal est aussi un pays de juristes et intellectuels connus et célébrés partout dans le monde. Le Sénégal, jadis considéré comme le quartier latin de l'Afrique francophone, abritait aussi l'Ecole William Ponty, qui a formé beaucoup de chefs d'Etat en Afrique.

Il a rappelé le dispositif infrastructurel "extrêmement robuste, dense et respectable" dont le Sénégal est doté sur le plan culturel. Il a ajouté que le génie créateur des Sénégalais en matière d'audiovisuelle et de cinéma dépasse tous les frontières et les espérances. "Ce pays [le Sénégal] doit offrir à l'Afrique un des meilleurs agendas culturels et cela va être le Ficase", a-t-il martelé.

Un festival dédié à Sembène Ousmane

Cette première édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Sénégal sera dédié à l"'Aîné des anciens", surnom de Sembène Ousmane, dont on célèbre le centenaire de la naissance cette année, a-t-il souligné.

"L'Etat doit être au coeur de la célébration du centenaire de la naissance du cinéaste Sembène Ousmane", a affirmé le ministre, qui a salué les nombreuses initiatives organisées à l'UFR CRAC de l'université Gaston Berger, avec l'association Sembène Ousmane, ainsi qu'à Daaray Sembène, de Hadji Maï Niang.

Aliou Sow a tenu à préciser que le FICASE n'était pas en concurrence avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

"Le Fespaco est notre festival à nous tous. C'est pourquoi le Sénégal s'implique de la meilleure des manières pour la réussite du Fespaco. On fait beaucoup de choses connues ou pas connues pour que le Fespaco rayonne, parce que c'est un patrimoine africain, du Sénégal et de Sembène Ousmane", a martelé Aliou Sow.

Selon lui, le Burkina Faso le rend très bien en célébrant à toutes les occasions cette figure emblématique du cinéma africain et mondial, "notre compatriote Sembène".

"Le Fespaco se déroule tous les deux ans, en biennale pendant l'année impaire. L'année paire, il y a quoi, ailleurs ? Les Journées cinématographiques de Carthage, Ecran Noir au Cameroun, un festival de Durban en Afrique du Sud, au Nigéria... Et au nom de quoi le Sénégal ne doit pas avoir un festival ? ", a-t-il questionné.

Il a laissé aux professionnels le soin de mettre en place deux comités : un comité national d'organisation et un comité scientifique international.

La composition des jurys, des films en compétition, le contenu artistique et éditorial, et le choix de la meilleure date incombe à ces deux comités, a dit le ministre.

Il veut surtout que le FICASE soit un grand moment de présentation et d'affirmation des Afro-descendants et une tribune pour célébrer les icônes du cinéma, les films de faits mémoriels, et les faits consacrés aux héros.

Aliou Sow a annoncé le choix porté sur le Burkina Faso comme invité d'honneur, précisant qu'une délégation se rendra bientôt au pays des hommes intègres.

Il informe que l'invité spécial du festival sera le Royaume du Maroc.