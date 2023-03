Angola: Un Ministre d'État annonce la réhabilitation des routes nationales à Cuando Cubango

Cuito Cuanavale — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, a annoncé ce jeudi la réhabilitation, cette année, des routes qui relient Cuito Cuanavale/Mavinga/Caiundo/Cuangar, sur un parcours de plus de 300 kilomètres.

Il s'agit des routes nationales numéro 280, 170 et 140, respectivement, y compris les ponts qui relieront les municipalités de Mavinga et Rivungo. Le programme comprend également des travaux jusqu'à la frontière orientale avec la Zambie et des infrastructures douanières et commerciales dans les zones frontalières avec la Namibie et la Zambie.

Le ministre, qui s'exprimait lors de l'acte du 35e anniversaire de la bataille de Cuito Cuanavale et du cinquième jour de la libération de l'Afrique australe, a souligné que l'objectif est de garantir la circulation des personnes et des biens, ainsi que l'augmentation des échanges commerciaux dans les trois pays.

Francisco Furtado a également annoncé le début des travaux de la deuxième phase du monument à la bataille de Cuito Cuanavale et la requalification de la municipaçité, en mettant l'accent sur la région de Samaria et la célèbre région du Triângulo do Tumpo.

A l'occasion, il a reconnu que Cuando Cubango est l'une des provinces plus minées, car elle fut l'une des scènes des étapes importantes du conflit, en particulier lors de la bataille de Cuito Cuanavale. Des opérations actions de déminage se poursuivent sur des tronçons routiers et des vastes terres arables, a-t-il fait savoir.

Selon le ministre, l'objectif est de permettre la réalisation des travaux sur les routes, la réinstallation des populations et le développement de projets agricoles, d'élevage et l'agriculture familiale dans diverses localités de la province de Cuando Cubango.

Il a exhorté les jeunes à lutter et à maintenir le même courage, un dévouement total à l'effort durable pour le développement de l'Angola.

" La recherche d'autres lieux pour vivre, en quittant la patrie ne doit pas être l'apanage d'un bon citoyen. Un bon citoyen est celui qui se bat pour son pays et qui ne fléchit pas face à l'adversité ", a souligné le ministre d'État.

Pour sa part, le gouverneur de Cuando Cubango, José Martins, a reconnu que, compte tenu de l'ampleur des événements survenus entre 1987 et 1988, le 23 mars est en fait un jour spécial et constitue un jalon important dans l'histoire des peuples d'Afrique australe.

Il a mentionné que les gains obtenus avec cette bataille se reflètent également dans la stabilité que connaît la province aujourd'hui.

À l'occasion, le gouverneur a indiqué que, sur la base des lignes générales du plan de développement de Cuando Cubango, le gouvernement provincial mettait rn oeuvre, avec un succès relatif, ses programmes de développement liés à l'agriculture, au tourisme, à l'éducation, à la santé, à l'énergie et aux eaux et à la préservation de l'environnement, ainsi que de ses traditions, us et coutumes.

Des ambassadeurs et attachés militaires d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de Zambie, de Cuba, de Russie, du Portugal, des États-Unis d'Amérique, du Mozambique, du Congo et de Namibie ont été invités à assister aux célébrations du 35e anniversaire de la bataille de Cuito Cuanavale.