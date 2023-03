Tanzanie: RDC - Fermeture de la pêche sur le lac Tanganyika en mai prochain

Les activités de pêche seront fermées du 15 mai au 15 août sur toute l'étendue du lac Tanganyika dans les quatre pays riverains, a annoncé le superviseur national du projet d'aménagement de la pêche au lac Tanganyika (LATAFIMA), Muzumani Risasi, mercredi 22 mars à Uvira (Sud-Kivu).

Muzumani Risasi a fait cette annonce en marge d'un atelier de réflexion sur la cogestion et la conservation de la biodiversité de la petite Ruzizi.

La décision de la fermeture de pêche sur le lac Tanganyika, a-t-il précisé, émane d'une décision collective des pays riverains, à savoir :

le Burundi,

la Tanzanie,

la Zambie

la RDC.

" Il y a eu signature de la charte régionale de la pêche qui prévoit maintenant la fermeture de cette pêche du 15 mai au 15 août. Et cela entrera en application cette année de manière sûre ", a assuré Muzumani Risasi.

Maintenant, a-t-il poursuivi, on est en train de voir quelles sont " les activités alternatives que les pêcheurs pourront faire pendant cette période. Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais c'est pour montrer qu'on a quand même pensé à eux ".

Selon lui, tous les quatre pays vont fermer les activités de pêche au même moment.

" On va former ceux qui seront chargés du contrôle et de surveillance. Et les quatre pays vont surveiller le lac pendant ce temps-là. Il n'y aura pas de pirogue de pêche sur le lac, seulement les pirogues de transport qui pourront être acceptées ", a-t-il précisé.

Cette décision est consécutive à la baisse très sensible de la production des poissons ces dernières années dans la région, selon lui. Il indexe les pêcheurs qui capturent des très jeunes poissons, appelés alevins :

" Je ne sais pas dire la quantité, mais la baisse de la capture de poissons est très sensible. Avant, on pêchait au large. On estimait la capture en nombre de caisses. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une caisse, on pêche dans de petits seaux. C'est vraiment déplorable et triste ! Il n'y a plus rien. On ne pêche plus au large, on pêche au littoral dans les zones de frayeurs. Nous sommes en train de manger les alevins. C'est terrible "..

Cet expert en hydrobiologie alerte sur les conséquences néfastes de la pêche des alevins :

" Quand on aura fini les alevins, on va quitter le lac et on ira faire l'agriculture parce qu'il n'y aura plus rien au littoral. Voilà pourquoi, il est grand temps d'agir pour restaurer le stock du lac Tanganyika ".

En attendant le mois de mai prochain, la période de la sensibilisation a déjà démarré sur le littoral du lac du côté congolais, entre Moba-Kalemie dans la province de Tanganyika et à Fizi ainsi que dans la presqu'ile Ubwari-Uvira au Sud-Kivu.