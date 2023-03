Madagascar: Service de transports Anosy - Trois rabatteurs arrêtés par la police

On dirait que les malfaiteurs ne laissent passer aucune occasion pour sévir. Cette histoire qui vient de se produire au service de passeports Anosy, trois individus ont été arrêtés par la police pour avoir extorqué de l'argent chez des particuliers afin de se procurer de passeport auprès du service susmentionné. Arrêtés, ces présumés malfaiteurs devront être déférés au tribunal de Première instance Anosy lundi prochain.

Interruption

Hier, le Ministre de la Sécurité publique, le contrôle général de police Fanomezantsoa Randrianarison a effectué une descente au service de passeport à Anosy. Il a fait cette descente pour voir de visu le fonctionnement de ce département dont la gestion et contrôle relève de son département. Cette descente sur terrain a évidemment pour objectif de voir comment fonctionne ce service qui vient de relancer ses activités après avoir été suspendu pendant un mois et demi. Une interruption d'activité qui a provoqué des désagréments aux personnes ayant des services à demander à ce département administratif. Pendant cette descente, le ministre s'est entretenu avec le chef de ce service.

Le premier constat qu'il a remarqué c'est l'abondance des demandes de passeport en instance. Cela s'explique, d'après lui, par la suspension susmentionnée qui a été générée par le bouleversement du fonctionnement de ce service causé par des raisons notamment en matières de fournitures. Puisque nous sommes déjà à l'heure du numérique et que nous intégrons désormais le passeport biométrique, nous avons eu des problèmes en matière de fournitures. Nous en avons eu des problèmes à cause de la guerre en Ukraine parce que tous les outils et matériels nécessaires à cette opération sont encore à importer, à entendre l'explication du ministre.

Il a également soulevé que le ministère a décidé d'arrêter temporairement la délivrance de passeports afin de réorganiser et d'améliorer le fonctionnement de ce service. Cette mesure est de mise suite aux multiples menaces pesant sur le territoire malgache à cause de failles constatées si l'on ne parle que l'émigration des femmes et des enfants. Vulnérables, ces franges de la population sont souvent victimes quand elles partent à l'étranger. C'est la raison pour laquelle, des conditions sont exigées par la procédure de délivrance de passeport, telle est la présentation de lettre indiquant l'objet et le motif du voyage.

Au niveau de l'accueil et du traitement des dossiers de demandes de passeports, le ministre affirme qu'actuellement, le public peut avoir confiance au personnel de ce service du passeport ainsi qu'aux matériels et outils mis à leur disposition. Il admet que l'intégration du système biométrique a connu une certaine complication au niveau du fonctionnement du service. Mais cela ne doit pas poser de problème si tout le monde suit correctement les recommandations et les consignes préconisées par les responsables concernés.

Il est à noter que le service de la migration et de l'immigration de la police nationale Anosy est le seul habilité à délivrer un passeport. La personne qui en a besoin doit se présenter auprès de ce service, lequel dispose désormais de bureau au niveau de chaque direction régionale de la Sécurité publique.