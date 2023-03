Madagascar: L'espoir pour les Barea de remonter la pente

Pour de nombreux supporteurs des Barea, la déception a été difficile à supporter à l'issue d'un match plutôt terne.

Cette équipe nationale avait pourtant fière allure et elle pouvait se hisser au niveau de ses adversaires. La déception et même la colère ont poussé certains spectateurs à s'exprimer avec dureté après le match, mais comme le disent les vrais amoureux du football, il ne faut pas condamner ces joueurs qui ont du talent, mais qui n'ont pas su garder cet esprit de conquête leur ayant été insufflé par leurs coaches. Ils devraient sûrement avoir à coeur de réaliser un exploit lors du match retour lundi prochain .

Mathématiquement, la qualification n'est pas impossible. Cependant elle est soumise à de nombreuses conditions. Si les Barea gagnent toutes leurs matches, cela ne signifiera pas qu'ils participeront au tournoi final. Après le merveilleux parcours des BAREA U23 à la CHAN , les supporteurs malgaches ont été pleins d'espoir et ont cru que l'équipe A ne décevrait pas. Avec l'expérience expatriée, il était permis de penser que cette équipe allait gagner sans problème. Cependant , le contexte n'est pas le même. Ces joueurs qui sont expérimentés n'ont certainement pas supporté la pression qui pesait sur leurs épaules. Leur jeu était pourtant bien léché, mais ils se sont très vite désunis après le premier but marqué par leur adversaire.

Comme cela se passe dans ces circonstances, ils n'ont pas eu cette réaction de révolte qui leur aurait permis de redresser la situation. Le deuxième but n'a fait qu'empirer les choses . Les joueurs rentrés plus tard n'ont pas réussi à donner un certain tonus à l'ensemble de l'équipe. Leurs adversaires ont continué sur leur lancée et avec le troisième but, il n'y eut plus aucun espoir de sauver l'honneur. La déception est immense, mais il n'est pas question de baisser les bras. Les Barea peuvent remonter la pente.