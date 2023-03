Madagascar: Le Hintsy Ambohimanambola - Alliance contre le pouvoir entre 5 candidats potentiels

Le rapprochement entre les cinq principaux chefs de partis de l'opposition se précise. Et cela n'arrange pas l'affaire des " oranges ".

Tous contre la HCC ! Une fois encore, la Haute Cour Constitutionnelle se trouvait sur le banc des accusés. Hier, l'Hôtel Le Hintsy Ambohimanambola était investi par une armada de députés, de sénateurs et des chefs de partis vouée à une seule mission, de dénoncer l'irrespect de la démocratie et de l'Etat de droit par la HCC. Les députés du parti Tiako i Madagasikara, du Groupement des Parlementaires Républicains, du Malagasy Miara Miainga, du Malagasy Tonga Saina et du parti Les As ont pu se mettre sur le même diapason dans l'objectif d'avoir des élections libres, transparentes, inclusive et avec des résultats acceptés par tous. Et cela devrait se faire à travers une HCC crédible et impartiale. Ce qui n'est pas encore le cas. " Le droit des députés à recourir à un projet de " motion de censure " selon l'article 103 de la Constitution a été piétiné parce que la HCC n'a pas répondu aux questions qu'on lui a posé ", a déploré les députés avant de continuer que " la HCC a outrepassé sa responsabilité et surpasse celle du pouvoir législatif ". Ce qui ne fait que nourrir la méfiance au sein de l'opposition.

Crise

" On ne peut pas faire confiance à cette HCC pour les élections ", a, d'ailleurs, déploré le député de Toamasina 1, Roland Ratsiraka. Dans leur déclaration commune les députés ont souligné également qu' " il est à craindre que les élections ne soient ni transparentes, ni acceptées par tous, et que nous acheminons vers une crise " . Une constatation qui fait suite, bien évidemment, à la décision de la HCC du 10 mars 2023, relative à la déclaration de la Présidente de l'Assemblée nationale et de quelques membres du bureau permanent de la Chambre basse le 8 décembre 2022, ainsi qu'à la demande de constat du non-respect par le Président de la République des dispositions de l'article 49 de la Constitution. Les députés réclament même avoir des témoins par rapport à cette situation. Peu importe, la refonte de la HCC rapproche de plus en plus les partis de l'opposition.

" Bande des 5 "

En effet, après la réunion secrète de la " bande des 4 ", il y a environ 11 jours, on assiste à une grande messe de l'opposition, durant laquelle une " bande des 5 " se met en place. Une alliance entre Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo et Roland Ratsiraka et Auguste Paraina prend forme. Un tandem qui va faire mal au régime, à environ 8 mois du premier tour de la présidentielle. A l'origine, il y a, bien évidemment, les décisions controversées de la HCC. " La dernière prise de position de la HCC, suite aux requêtes des députés sur la motion de censure et l'empêchement du président de la République pour avoir enfreint la loi en réunissant les députés pour contrer le projet de motion de censure, est la goutte d'eau de trop pour l'avenir de Madagascar. Il est désormais acté et prouvé que nous n'aurons jamais d'élections saines, loyales et transparentes car la HCC n'est pas impartiale ", a ainsi déclaré Roland Ratsiraka en marge de cette réunion secrète.

Sourde oreille

Faut-il rappeler que le député de Toamasina 1 a déjà annoncé qu' " une réunion entre la majorité des plus importants partis et les députés signataires (de la motion de censure) est prévue pour un même langage contre la HCC ". Hier, les députés qui se sont réunis à l'Hôtel Le Hintsy ont appelé les autres élus de la chambre basse de ne pas se laisser faire par rapport à cette négligence vis-à-vis de l'Institution de Tsimbazaza. Ils ont également exhorté les magistrats et les juristes à défendre l'indépendance de la justice. Force est de constater qu'un grand mouvement se dessine si le régime continue à faire sa sourde oreille. Dans une déclaration commune, les députés ont fait appel " à la solidarité de toutes les forces vives et des citoyens par rapport à l'injustice et le non-respect de la Constitution et des lois en vigueur par le Président de la République afin que le respect de loi et la liberté règne pour le redressement du pays ".

Candidat unique

Le régime Rajoelina est pris entre deux feux. Outre ce mouvement qui a pris naissance avec la réunion secrète des cinq candidats potentiels, la " marée jaune " devient de plus en plus menaçante. Malgré leur divergence de principe mais également d'appartenance, ils ont un objectif commun, battre et combattre Andry Rajoelina sur le terrain électoral. Il est bien évident qu'un mouvement " tout sauf Andry Rajoelina " est en gestation. Reste à savoir si l'opposition arrivera à avoir un candidat unique au premier tour de la présidentielle ou il ne s'agit que d'une alliance conjoncturelle qui sera, une fois de plus, ébranlée par les enjeux des élections à venir.