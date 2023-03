Ile Maurice: Profession légale - Pravind Jugnauth a-t-il déjà plaidé en tant qu'avocat ?

L'express a tenté de mener sa petite enquête pour savoir si Pravind Jugnauth, qui dit, dans la bande sonore, qu'il parle en tant qu'avocat, a déjà plaidé dans une affaire en cour. Nous avons sollicité tout d'abord un journaliste qui a une longue carrière et qui couvre uniquement les affaires judiciaires. Il confie que durant sa carrière, il n'a jamais vu le Premier ministre plaider en cour. "Je ne l'ai jamais vu en cour pour plaider dans un procès."

Selon nos informations, Pravind Jugnauth touchait un "retainer fee" lorsque feu SAJ était au pouvoir en représentant les intérêts des institutions bancaires de l'État. Il avait aussi un bureau à Port-Louis, situé tout près du Haut-commissariat de la Grande-Bretagne à Maurice.

Une autre source de la profession légale devait confirmer au sujet du bureau situé à Port-Louis. "Il a été conseiller juridique de Mauritius Telecom (MT) à un moment donné en 1991 et en tant que conseiller de MT, il travaillait dans un bureau. Autant que je sache, there is no reported case where he appeared as counsel and by reported case I mean, if your name is not found in any judgment as counsel, it means you never fought a case in court."