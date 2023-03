Madagascar: Nicolas Dupuis - ' Je n'ai pas envie de baisser les bras '

" Pour un résumé un peu lucide, j'ai trouvé quand même que notre première demi-heure jusqu'au but encaissé a été très correcte. De revenir à la pause, on a confondu vitesse et précipitation avec l'envie de bien faire et ça semble plus à rien. Je suis désolé et je le suis aussi pour les joueurs.

La deuxième mi-temps a été catastrophique parce qu'on a perdu le fils du match, et je regrette. Je suis toujours confiant. Il y a deux travaux à faire, premièrement de redonner confiance aux joueurs, parce qu'ils croyaient au plan de jeu et ils l'ont fait très bien, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Puis de trouver la solution tactique pour qu'on puisse ramener les trois points qui feraient plaisir à tout le monde. En effet, il faut qu'on se concentre sur le match à venir et trouve les mots et la solution.

Forcément, il y aura des changements d'organisation, mais on part aujourd'hui avec le même effectif. Il est possible de combiner Koloina et Tsirikely au Cameroun pour le match retour. J'ai annoncé avant le match que mon contrat prend fin au mois de septembre, je suis aussi engagé sur d'autres choses surtout la préparation de la relève et les jeunes. Mais ce n'est pas le fait d'abandonner quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de baisser les bras. J'ai envie de faire plaisir aux gens et que mes joueurs méritent de gagner à nouveau. Il sera encore possible de décrocher le ticket pour la CAN en Côte d'Ivoire si on gagne les trois autres matchs ".