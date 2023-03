Madagascar: Formation professionnelle - Six grandes villes à doter des centres d'excellence

Des centres de formation professionnelle d'excellence seront construits dans les chefs-lieux de provinces. La capacité d'accueil de chaque infrastructure est prévue entre 600 et 800 apprenants avec des dortoirs.

Une offre de formation de proximité

C'est dans ce sens que le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) a mis en place des centres de formation professionnelle de référence (CFPR) et des centres de formation professionnelle d'excellence. Pour le premier, les travaux de construction sont déjà achevés et il ne reste plus qu'à les équiper et les inaugurer. Ils sont entre autres localisés dans les districts de Vatomandry , Morombe , Ihosy et Bealanana, selon le ministre de tutelle Gabriella Vavitsara Rahantanirina. Pour les centres de formation professionnelle d'excellence, ils seront mis en place dans les chefs-lieux de provinces et peuvent accueillir chacun jusqu'à 800 apprenants avec un internat. "

L'objectif étant de permettre aux apprenants qui se trouvent à proximité de ces grandes villes de rejoindre ces centres. A l'exemple de celui-ci le cas d'Antsiranana où les apprenants d'Anivorano ou d'Ambilobe n'auront plus à faire le déplacement ailleurs ", a-t-elle indiqué. Ces centres offrent des formations d'excellence avec des équipements ultramodernes, adaptés aux exigences de l'industrie. Une formation selon les besoins des personnes et des entreprises avec une équipe de formateurs dynamiques et expérimentés. Ces points ont été soulevés hier lors de la signature d'une convention de donation pour les travaux de réhabilitation du Lycée technique professionnel de Mananjary.

Réhabilitation

La majorité des Lycées techniques et des centres de formation professionnelle ont été épargnés par les cyclones Batsirai , Cheneso et Freddy. Seul le Lycée technique professionnel de Mananjary a été fortement impacté par Freddy. Selon toujours Gabriella Vavitsara Rahantanirina, 90% des infrastructures ont été endommagées. C'est dans cette optique que CEMENTIS Madagascar a soutenu le ministère dans la réhabilitation de ce Lycée dont la signature de convention de partenariat s'est tenue hier.

Cette entreprise prendra en charge les sacs de ciment nécessaires aux travaux de rénovation de cet établissement dont plus de 400 élèves seront les bénéficiaires. Ce partenariat public-privé ne date pas d'hier selon le directeur général de CEMENTIS , François de Lesquen puisque les deux institutions ont déjà collaboré depuis plusieurs années dans le cadre des formations et certifications de maçons.