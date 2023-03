Madagascar: Football / CAN 2023 - Déroute des Barea face aux Fauves centrafricains

Pour sa rentrée après l'aménagement du calendrier des qualifications pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les Barea ont été humiliés par les Fauves centrafricains par 3 buts à 0, à domicile, hier.

Le ticket pour la Côte d'Ivoire s'éloigne de plus en plus pour la sélection malgache. Après le raté contre la Centrafrique, hier, lors de la troisième journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023, Madagascar occupe toujours la dernière place du groupe E avec à son compteur un point.

Domination stérile

Les Barea ont donné le ton face à l'euphorie des supporters qui se sont mobilisés en masse pour remplir le Stade de Mahamasina. Ils espéraient que la belle histoire du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) se poursuivrait, mais, hélas!. Les vingt premières minutes sont plutôt à l'avantage des Malgaches, mais, la domination reste très stérile. La première occasion est malgache avec un Njiva Rakotoharimalala bien servi par Tsiry qui bute devant le but à la 5e mn. Dans les minutes qui suivent, les protégés de Dupuis ne baissent pas le pavillon et continuent de se créer des occasions comme Loïc Lapoussin (6e), Hakim Abdallah au-dessus de la barre (21e) ou encore Tsiry Tokinantenaina dont la lourde frappe est stoppée par le gardien des Fauves. Dominés, les Centrafricains ont encaissé pendant presque trente minutes avant que Isaac Ngoma sur une erreur de la défense malgache ouvre le score à la 35e mn. La précipitation gagnait le clan malgache et Louis Mafouta inscrit le second but centrafricain à la 43e mn après avoir trompé respectivement Datsiry et Nina Rakotoasimbola. Les visiteurs menaient par 2 buts à 0 à la pause.

Dépassé

Au retour des vestiaires, Nicolas Dupuis a effectué plusieurs changements en faisant rentrer Julio Donisa et Koloina Razafindranaivo à la place de Hakim Abdallah et de Tsiry Tokinantenaina. Le jeu des Malgaches a complètement changé et les protégés du technicien français ne proposent rien et voient même leurs adversaires prendre le large, coup sur coup. Blessé, le capitaine Ibrahim Amada a été remplacé par Dax Arohasina qui a un peu relancé les hostilités dans le milieu de terrain malgache. Louis Mafouta toujours sur un relâchement de la défense malgache arrive à corser l'addition et signe son doublé et le troisième but pour les centrafricains. Datsiry et Njiva Rakotoharimalala cèdent leur place à Jean Yves Razafindrakoto et de Zotsara Randriambololona. Complètement dépassés, les changements n'ont pas eu beaucoup de conséquences sur la physionomie de la rencontre. La délégation quitte le pays ce jour à destination de Douala où va se jouer la joute retour ce lundi 27 mars. Un sursaut d'orgueil est attendu pour la bande à Ibrahim Amada pour ne pas laisser la chance de se qualifier pour la CAN 2023 même si la mission n'est pas "impossible".