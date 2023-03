Ile Maurice: Questions parlementaires - Farhad Aumeer s'intéresse à l'affaire Franklin

Pour la première séance parlementaire de cette année, qui se tiendra mardi prochain, le Dr Farhad Aumeer s'intéresse à l'affaire Franklin. Deux de ses questions sont axées sur le sujet. Le député de la circonscription n° 2 demandera tout d'abord au Premier ministre d'obtenir des informations sur le renouvellement du passeport de Franklin, surtout la date où la demande a été faite et la date d'obtention.

Dans la même question, il cherchera à savoir s'il y a eu des vérifications avec Interpol et si la condamnation à La Réunion pour trafic de drogue avait été communiquée au Passport and Immigration Office. La deuxième question sur l'affaire Franklin est adressée à Alan Ganoo. Il demandera au ministre des Affaires étrangères quand les autorités réunionnaises ont sollicité l'aide de Maurice concernant la condamnation de Franklin et si le bureau de l'Attorney General a été mis au courant de cette affaire.

Par ailleurs, le Dr Farhad Aumeer questionnera aussi le Dr Kailesh Jagutpal sur le cas de la fillette décédée à la suite d'une opération de l'appendicite. Le ministre de la Santé devra répondre si le chirurgien est enregistré auprès du ministère de la Santé comme chirurgien spécialiste, justifier ses qualifications et expériences dans le domaine pédiatrique et confirmer si l'opération a été plus longue que prévu. Il reviendra aussi sur l'affaire d'échange de bébés. Il voudra savoir si les parents des deux bébés sont au courant qu'il y a eu ce problème et s'il y a eu des analyses d'ADN qui ont été effectuées pour confirmer l'identité des parents.