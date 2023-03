Congo-Kinshasa: A travers le MFIDA, RDC - Mamie Mujanyi dévoile aux femmes des stratégies rassurantes pour quitter de la pauvre à la richesse

Le Mouvement international des femmes Dynamiques d'Afrique (MIFDA), dirigé par sa présidente Mamie Mujanyi, a organisé une rencontre avec les mamans de la Lukunga, ce mardi 21 mars 2023, à l'espace Royal, dans la commune de la Gombe en perspective de la grande activité qui aura lieu samedi 25 mars prochain au stade des martyrs. Cette croisade aura pour thème : "Comment sortir de la pauvreté à l'épanouissement " et sera un rendez-vous auquel prendra part le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le chanteur et pasteur Moïse Mbiye, et bien d'autres personnalités.

"Nous sommes en train de préparer une rencontre des mamans le 25 mars au stade des martyrs dénommée " Masolo ya ba maman ". D'où, aujourd'hui, il était question de sensibiliser les mamans de la Lukunga parce que la semaine passée, nous avons eu à sensibiliser aussi les mamans de Mont-Amba et Tshiangu à l'espace de l'Echangeur de Limete ", a expliqué Mamie Mujanyi, présidente de MIFDA.

Elle poursuit qu'à travers cette campagne, "nous voulons faire comprendre à la femme le secret que nous allons partager avec elles pour être épanouie financièrement. Comme vous le savez, MIFDA, parmi ses objectifs principaux, se trouve celui de sensibiliser la femme à s'impliquer dans la gestion de son pays à travers l'entreprenariat. MFIDA accompagne aussi avec la formation et d'aides financières", a-t-elle précisé.

Pour la présidente de cette corporation, cette conférence est une sorte de coaching en même temps, au milieu des femmes pour qu'elles comprennent, et qu'elles puissent sortir de l'informel et travaillent dans le formel "Parce que beaucoup de bailleurs des fonds mettent à la disposition des financements pour les femmes, malheureusement, beaucoup dans notre pays de manière générale, ne bénéficient pas parce que non seulement elles n'ont pas accès à cette information, mais aussi parce qu'elles sont dans l'informel ".