Congo-Kinshasa: Séjour de la délégation du Conseil de Paix et Sécurité de l'Union Africaine - Gilbert Kabanda a pris part aux réunions stratégiques avec les autorités nationales

En sa qualité de Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, Gilbert Kabanda a pris part aux réunions stratégiques auxquelles ont été conviées la délégation du Conseil de Paix et Sécurité de l'Union Africaine, en séjour à Kinshasa depuis ce lundi 20 mars 2023. La première concerne la séance de travail, organisée en début de semaine à l'Immeuble du Gouvernement, avec le Gouvernement de la République, portée à sa tête par ses autres collègues Vice-Premiers Ministres et Ministres des Affaires étrangères et Coopération Internationale, et de l'Intérieur et Sécurité. Et la seconde avec le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenue ce mercredi 22 mars 2023, à la Cité de l'Union Africaine.

Audience à l'Immeuble du Gouvernement

Lors de leur entrevue avec les représentants du Gouvernement, la délégation du Conseil de Paix et Sécurité de l'Union Africaine a salué la volonté du Président Tshisekedi à privilégier la voie diplomatique pour la résolution de la crise sécuritaire à l'Est de la RDC. A cet effet, elle a réitéré son engagement à préserver la souveraineté de la RDC pour son développement socioéconomique.

S'exprimant au nom du Gouvernement, Christophe Lutundula, VPM chargé des Affaires étrangères, a salué la présence de ladite délégation et leur a sensibilisé à se faire sa propre religion sur l'agression rwandaise sur le sol congolais et à y trouver des solutions idoines.

Tête-à-tête avec Tshisekedi

Dans une dépêche de la Cellule de communication de la Présidence, il est indiqué : "Le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé, ce mercredi soir, à la Cité de l'Union Africaine avec une délégation du Conseil de Paix et de Sécurité, organe décision permanent de l'Union Africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ".

La même source renseigne que " le Chef de l'Etat a demandé à ces émissaires, venus cerner la problématique de la guerre dans l'Est de la RDC, d'agir en conséquence face à un déni flagrant de la Charte de l'UA par le Rwanda qui, sans raison valable, agresse un pays voisin. Les membres de cette délégation du CPS de l'UA ont affirmé devant la Presse, repartir du Congo avec une connaissance parfaite des attentes des Congolais face à cette problématique et sur l'apport du CPS, à ce sujet".