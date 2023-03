Congo-Kinshasa: Maximation des recettes et lutte contre les antivaleurs, DGDA - Jeanne Blandine Kawanda sensibilise les femmes douanières

A l'occasion de la célébration de la dixième Conférence annuelle des femmes douanières de la République Démocratique du Congo (RDC), l'Unité genre de la Direction générale des Douanes et Accises (DGDA) a organisé une journée spéciale, ce jeudi 22 mars 2022, dans la grande salle du collège Boboto à Kinshasa. Au cours de cette activité, la Directrice Générale de la DGDA, Mme Jeanne Blandine Kawanda, a sensibilisé toutes les femmes douanières à la lutte contre la corruption et autres antivaleurs qui sévissent au pays.

Dans son mot, le numéro Un de la DGDA a rappelé à toutes les femmes douanières présentes à cette grande activité les attentes du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi sur la première institution de douane en République démocratique du Congo : "Je nous exhorte à travailler pour l'intérêt de l'Etat. Abandonnons l'attentisme, la routine. Visons une meilleure participation à la tâche afin que nous soyons capables de révolutionner la douane, car la DGDA est parmi les régies financières qui sont appelées à mobiliser les moyens. Tous engagés pour une Douane moderne, dynamique et performante afin de maximiser les recettes pour permettre de bien réaliser sa vision ", a-t-elle martelé.

Au regard du thème international retenu cette année pour célébrer le mois de la femme, à savoir : " L'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles", Jeanne Blandine Kawanda a appelé toutes les femmes douanières à la maitrise de la vie numérique. " Nous appelons toutes les femmes douanières de bien vouloir maitriser le numérique, car d'après le chiffre d'un organisme international en termes de l'égalité entre femme et l'homme en ce qui concerne le numérique..., ce chiffre nous démontre qu'il n'y a que cinq pourcents des femmes qui ont accès au numérique sur toute la République démocratique du Congo.

Le téléphone, le Smartphone est beaucoup plus utilisé par la femme juste pour la communication, et à la limite même les SMS, d'autres femmes ne savent pas le faire parce que la numérisation doit être accompagnée par l'information et l'éducation de la femme ", a-t-elle déclaré, avant d'interpeller les jeunes-filles qui exposent leurs corps dans les réseaux sociaux en ignorant le danger que présente le numérique.

A l'en croire, le numérique est l'un des mécanismes pour garantir la paix à l'Est de la République avec les violences faites à la femme, car une femme qui sait manipuler son téléphone peut se faire protéger assez rapidement contre toutes sortes de violences sexuelles, du fait qu'elle pourra trouver le moyen d'intervention à travers le numérique.

Par ailleurs, Pierrette Mbombo Bemba, Directrice de la Brigade douanière, a saisi cette occasion, pour inviter les femmes douanières au changement des mentalités afin de maximiser davantage les recettes de manière à atteindre les objectifs assignés.