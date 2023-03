Tunisie: Journée internationale de la tuberculose - 3.264 nouveaux cas en 2022

Selon une note d'information publiée par la direction des soins de santé de base, relevant du ministère de la Santé, le taux d'incidence de cette épidémie au niveau national est de 27,7 pour 100.000 habitants.

A l'instar de la communauté internationale, la Tunisie célèbre la Journée mondiale de la tuberculose, le 24 mars de chaque année, sous le slogan " Le dépistage précoce garantit la guérison et limite l'infection ".

En célébrant cette journée internationale, le ministère de la Santé entend sensibiliser les Tunisiens à l'importance de la prévention et du dépistage précoce dans le traitement de la tuberculose.

Un taux d'incidence estimé à 27,7 pour 100.000 habitants

En effet, selon une note d'information publiée par la direction des soins de santé de base, relevant du ministère de la Santé, en 2022, la Tunisie a enregistré 3.264 nouveaux cas, avec un taux d'incidence estimé à 27,7 pour 100.000 habitants. Ces nouveaux cas sont répartis entre 1.237 cas de tuberculose pulmonaire et 2.027 cas de tuberculose non pulmonaire dont 1.418 cas de tuberculose streptococcique et 11 nouveaux cas de tuberculose hautement résistante aux médicaments.

16 nouveaux cas de tuberculose pharmaco-résistante ont été traités sur 18 cas en 2022, alors qu'aucun cas de méningite lié à la tuberculose n'a été enregistré chez les enfants de moins de cinq ans.

Selon le même document, la tuberculose streptococcique reste la principale cause de décès dû à la résistance aux antimicrobiens, et son infection est principalement due à l'augmentation continue de la consommation de lait non stérilisé et de ses dérivés, puisque 70 % des infections par ce type de tuberculose sont dues à la bactérie de la tuberculose bovine associée à la consommation de lait non stérilisé et de ses dérivés et de viande rouge insuffisamment cuite.

Un programme national de lutte contre la tuberculose

Selon la même source, le ministère de la Santé travaille sur l'élaboration d'une stratégie pour le programme national de lutte contre la tuberculose 2023/2026, qui comprend la détection précoce des cas présentant des signes de tuberculose et de tuberculose streptococcique et l'amélioration de la qualité des soins et la prise en charge des personnes malades.

D'après la note d'information, une personne atteinte de tuberculose nodulaire présente un certain nombre de symptômes, dont le plus important est une température élevée avec transpiration nocturne, une perte de poids notable, un manque d'appétit, ainsi que des ganglions lymphatiques hypertrophiés avec gonflement.

La tuberculose se transmet par la respiration d'air contaminé par des bactéries, le contact direct avec des animaux infectés, la consommation de lait non stérilisé et de ses dérivés, la viande rouge insuffisamment cuite et l'eau potable contaminée par des sécrétions animales contaminées.

Cette épidémie peut être évitée en consommant des produits stérilisés et en achetant du lait et ses dérivés dans des magasins soumis à un contrôle sanitaire.