Sénégal: Entreprenariat - La Der/Fj a octroyé 110 milliards de FCfa en cinq ans d'existence

Cinq ans après son lancement, la Délégation à l'entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (Der/Fj) a injecté plus d'une centaine de milliards de francs Cfa dans l'économie. Elle veut poursuivre la dynamique avec d'autres défis.

Mars 2018-Mars 2023. La Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes a cinq ans. Faisant le bilan de ce parcours, la Déléguée générale a révélé, hier, que ce sont plus de 110 milliards de FCfa qui ont été octroyés à près de 230 000 entrepreneurs sénégalais. Ce sont aussi 415 startups accompagnées, dont 230 financées, a indiqué Aby Sèye. Poursuivant, elle a indiqué qu'au cours des cinq dernières années, l'organisation est montée en puissance et a étendu sa portée, permettant à près de 230 000 entrepreneurs présents dans les 46 départements du Sénégal d'accéder à des capitaux et de bénéficier d'un accompagnement technique.

Même si les résultats sont satisfaisants globalement, la Der ne veut pas dormir sur ses lauriers. Selon la Déléguée générale, il est important de consolider les acquis et de poursuivre le maillage. "Beaucoup de choses restent à faire. La demande est de plus en plus forte. Il faut que les procédures soient assouplies, qu'on soit visible partout où il y a les Sénégalais et satisfaire les demandes. C'est le seul moyen d'être dans l'inclusion financière. Nous avons la responsabilité de changer la vie des populations. Nous devons intensifier l'autonomisation", a-t-elle indiqué.

75% de la demande est de moins de 1 million

Créée pour répondre à un besoin de financement d'une frange souvent exclue du système classique, la Der/Fj semble avoir trouvé sa cible. Selon la Déléguée générale, 75% de la demande est de moins de 1 million de FCfa. Ce qui veut dire, selon Mme Sèye, que les besoins sont clairement identifiés. Cependant, même si le taux de remboursement peut atteindre parfois 95% comme c'est le cas avec le nano crédit, les besoins en ressources sont énormes pour continuer à accompagner. Mais si l'on en croit la Déléguée générale, il serait réducteur de penser que la Der n'est qu'un instrument de financement. "Nous sommes dans l'autonomisation, dans l'encadrement...", a-t-elle déclaré. Elle a précisé d'ailleurs que la phase 2 du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie) va consolider les acquis de la première.