Mozambique/Sénégal: Eliminatoires CAN 2023 Sénégal-Mozambique à 19h - Dompter les 'Mambas' pour se rapprocher de la qualif'!

Les " Lions " du Sénégal feront face vendredi à 18h aux " Mambas " du Mozambique dans un duel qui s'annonce décisif pour la qualification à la prochaine CAN prévue en janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. Déjà leaders du groupe L avec six points en autant de sorties, les champions d'Afrique vont tenter de rester dans leur sillage de leur sacre continental et leur bon parcours à la Coupe du monde Qatar 2022, avec en prime, une place en 8e de finale.

Mais aussi maintenir la bonne dynamique dans laquelle se sont inscrites les sélections nationales avec les trophées au CHAN et à la CAN U20. Devant son public, il sera donc question pour l'équipe du Sénégal de confirmer son statut de favori et de faire un pas décisif vers la qualification en attendant le déplacement pour la manche retour prévue le 28 mars à Maputo.

Une seconde victoire face aux Mambas permettra aux Lions de conforter, avec 12 points, la première place de la poule L et de larguer à 10 points le Rwanda (2 points) et le Bénin (1 point) qui ont fait match nul (1-1).

Le Mozambique qui a réussi à se positionner à la 2e place du groupe L avec une victoire contre le Bénin et un nul contre le Rwanda a totalisé 4 points. Ils n'auront donc aucune autre visée que de s'imposer contre le Sénégal lors de ce match aller et lui ravir purement et simplement la première place. A ce titre, le sélectionneur des Lions a déjà sonné l'alerte. Pour Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, il va falloir se méfier de cet adversaire.

Pape Gueye forfait !

" On a une troisième et quatrième journée très importante et il ne faut pas oublier aussi que nos deux dernières journées se joueront à l'extérieur que ce soit contre le Rwanda et contre le Bénin. Donc gagner les deux prochains matchs peut nous aider surtout que c'est contre une équipe qui est notre challenger avec 4 points, qui est difficile à manoeuvrer et qui a en son sein des joueurs intéressants. Mais je crois qu'on les a très bien supervisés. On est en train de mettre en place un plan pour les contrarier et empocher les trois points ", a-t-il alerté. Dans cet élan, le sélectionneur national peut compter sur un groupe remanié marqué par l'absence de dix joueurs mondialistes et le rappel de quelques jeunes espoirs.

Après une blessure qui l'a privé de Coupe du monde, Sadio Mané va faire son retour et conduira les troupes vers la qualification et la défense de leur titre de champion d'Afrique à la CAN en Côte d'Ivoire.

A noter également que Pape Gueye sera absent pour ce match. L'annonce a été faite par le sélectionneur national, Aliou Cissé. " On est ensemble depuis lundi. On a fait trois séances, notre quatrième on la fera aujourd'hui. L'ensemble du groupe est là, mais Jakobs est touché et remplacé par Sidibé. Pape Gueye a repris hier, mais il a une contusion osseuse selon les médecins. Donc, il sera indisponible pour demain ", a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain du Sénégal et du FC Séville est arrivé blessé au regroupement des champions d'Afrique. Et il n'est pas encore remis de " sa contusion osseuse ". Même s'il s'est entraîné mercredi 21 mars, le staff médical préfère ne pas prendre de risque.

La composition probable

Alfred Gomis-Sabaly, Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour-Nampalys Mendy, Gana Guèye, Sadio Mané-Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia