Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - ' Moussoloki ' de Ekambi Brillant

Ekambi Brillant a brillé au firmament de la galaxie musicale africaine avec des titres foudroyants. Décédé il y a de cela trois mois, il laisse à ses mélomanes sa chanson " Moussoloki " comme testament musical.

Extraite de l'album " Great Bonam ", paru en France sous les auspices du label " Jengou Records ", avec comme référence JMA 17695, la chanson " Moussoloki " s'éloigne du makossa pour emprunter un autre genre musical proche de la soul.

Enregistré au studio Loulou Gasté en format 33 tours par l'ingénieur Patrick Maumi, ce disque compte sept titres dont quatre sur la face A, à savoir "D'accord", "Allélua Lakissan", "Bonam", "La vie" ; et trois sur la face B, "Loko", "Moussoloki", "Manjanja Funk Funk".

" Moussoloki " peut se traduire par " Solitude ". Dans cette belle oeuvre musicale, l'auteur exprime le vide après la mort d'un proche. Du souvenir de sa présence à la réalité de son absence. Ekambi nous exhorte, en outre, à vivre notre vie sur terre humblement sans chercher à s'accaparer des biens de ce monde.

La chanson débute par une section instrumentale dominée par la guitare basse de H. Touré. Cette guitare est omniprésente le long de cette mélopée mélancolique. À côté de cet instrument, il y a la batterie de Donald Wesley alias Ebony, le piano de Thompson et la guitare de F. Coréa qui tissent le canevas rythmique de ce morceau. Le solo vocal est effectué par Ekambi Brillant qui est soutenu par un choeur constitué d'Ange Botche, D'Esso Essomba et de Manou Bale. Cet album a également connu la participation de Patrick Lam à la guitare électrique, H. Sam au clavier, Belinga de Ben et Féfé Priso aux saxophones, Roger's Kom au trombone, à la trompette et au chant, Jerry Manga à la trompette et au chant. Ekambi Brillant à la guitare acoustique et à l'arrangement. " Moussoloki ", rappelons-le, a été repris par la chanteuse camerounaise Annie Anzouer.

Né le 18 juin 1948 à Dibombari, proche de Douala, au Cameroun, Louis Brillant Ekambi, décédé le 12 décembre 2022 à Douala, a été inhumé le 23 février dernier. C'est grâce à Zane Daniel, son professeur de musique au lycée Général-Leclerc, qu'il apprendra à jouer de la guitare. Ayant pris goût à la musique, il met fin à ses études et intègre l'orchestre " Les crak's " en qualité de guitariste. Ekambi Louis Brillant a connu un parcours très élogieux. De lui on retiendra son premier titre " Jongèlé la Ndolo " qui l'a hissé au sommet de la notoriété. Son album " Africa Oumba ", paru en 1975 sous l'étiquette " Fiesta " référencé 360.054, a atteint un record d'environ quatre millions de ventes et a été scellé disque de diamant grâce à la chanson " Elongui " qui parle d'un sauveur prophète venu d'en haut. Ce titre a connu par la suite de nombreuses interprétations.