Afrique: Basketball Africa League - AS Douanes du Sénégal remporte la conférence Sahara

La nouvelle saison de la Basketball Africa League (BAL), la compétition continentale de clubs, qui entre dans sa troisième année, a clôturé les matches de la " Conférence Sahara " qui s'est déroulée à Dakar, au Sénégal, du 11 au 21 mars. Au terme de ces matches, la BAL a délivré une grosse surprise puisque les champions en titre tunisiens de l'US Monastir ont été éliminés de la compétition dès le premier tour.

AS Douanes du Sénégal a battu le tenant du titre, l'US Monastir (76-60), en match de la 5e journée de la Conférence Sahara. Avec trois victoires et deux défaites, AS Douanes devient championne de la Conférence Sahara et se qualifie pour les quarts de finale de la BAL. Ainsi, les quatre équipes qualifiées sont : REG du Rwanda, Stade malien (Mali), AS Douanes (Sénégal) et Abidjan BC (Côte d'Ivoire). Les Falcons du Nigeria et l'US Monastir de la Tunisie sont les deux équipes éliminées.

Après la Conférence Sahara, place à celle du Nil. Elle est prévue du 26 avril au 6 mai, en Egypte. Les six formations de cette conférence sont Al Ahly (Egypte), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), City Oilers (Ouganda), Ferroviario da Beira (Mozambique), Petro Luanda (Angola), Seydou Legacy Athlétique Club (Guinée). A la suite de la Conférence du Nil, les huit équipes issues de chaque conférence se retrouveront du 21 au 27 mai à Kigali Arena, au Rwanda, pour les quarts, demi-finales et la finale.