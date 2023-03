Congo-Brazzaville: Théâtre éducatif - des élèves sensibilisent aux divertissements sains

Deux pièces de théâtres ont été interprétées le 11 mars à Brazzaville, respectivement par des élèves des écoles Marie de Magdala et Emmanuel petit du quartier Nkombo, dans le sixième arrondissement, Talangaï. Ces interprétations ont eu lieu dans le cadre de la première édition de But'art, une activité culturelle qui entend redonner au théâtre congolais ses lettres de noblesse.

Dans la première pièce de théâtre, Laurette Elvera Okomo est l'actrice principale. L'intrigue a consisté à démontrer que le manque de distraction saine pourrait entraîner les jeunes, même les mineurs, à faire des choix stupides, insensés voir dangereux.

" A cause du manque de loisirs de qualité, les jeunes de la pièce ont fréquenté des boîtes de nuit. Les jeunes garçons ont pris des drogues, de l'alcool et ont pratiqué de tas d'activités déloyales. Les jeunes filles ont été victimes de viol au point de contracter des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. A travers cette distraction, nous avons voulu transmettre un message : les enfants ont besoin non seulement de surveillance mais aussi d'activités saines comme le théâtre ", a expliqué la promotrice de l'école privée Marie de Magdala, Princia Ngatse Otto.

La seconde pièce, quant à elle, a mis en valeur, d'un côté, les mauvais traitements subis par les élèves moins brillants dans les écoles et, de l'autre, les efforts que pourront fournir les parents en vue d'essayer d'aider de tels enfants à remonter la pente, a indiqué Amour Bénicia Abialabaré, l'une des actrices principales de la pièce.

Dans cette pièce, une jeune écolière qui était la risée tant de ses collègues que de ses professeurs a fini par être encadrée par sa mère, une veuve. Au prix de plusieurs efforts, la jeune dame a terminé ses études en qualité de major de sa promotion. En plus, elle est devenue une éminente chirurgienne, capable de traiter les cas les plus complexes.

" Dans cette fiction, nous avons voulu montrer aux parents qui ont des enfants moins brillants à l'école de ne pas les considérer comme des causes perdues. Avec un peu de patience, plus de travail et d'assistance, ces enfants peuvent finir par s'accrocher et devenir meilleurs. Chers jeunes, ne désespérez pas, seul le travail vous permettra de réussir vos études et votre vie professionnelle ", a lancé Grâce Sandrine Pouna, l'actrice ayant joué le rôle de la maman dans la pièce de théâtre.