Congo-Brazzaville: Réforme du système éducatif - Lancement imminent du plaidoyer pour l'intégration des ARTs et de la culture

Présentés aux parties prenantes du projet par le nouveau coordonnateur, Christian Moleka, le 22 mars à l'espace culturel Mont des arts, les termes de référence et le plan d'action des activités prévoient la mise en oeuvre du projet à partir du 15 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de l'art.

Le but de la réunion tenue au secrétariat général du projet de " Plaidoyer pour l'intégration des arts et de la culture dans le système éducatif congolais (ACE) " était de mettre les parties prenantes à jour; leur présenter les documents rédigés mais aussi d'y intégrer les différentes contributions des acteurs, ambassadeurs et experts associés à la réflexion qui a mené à leur rédaction. Les ayant fixé sur les termes de référence et le plan d'action des activités à venir, le comité de pilotage a de manière détaillé livré tous les aspects à considérer. Aux dires de Christian Moleka, les principaux axes stratégiques du plaidoyer sont " la sensibilisation et le lobbying ". Cela va consister, a-t-il expliqué, " à travailler davantage sur la sensibilisation de la population mais également au lobbying auprès des décideurs publics pour qu'ils lèvent les options politiques qui s'imposent ". Car, a affirmé Elfia Elesse, la démarche menée par l'ACE est ni plus ni moins qu'" un engagement politique ". Aussi, il paraît important d'intégrer cette dimension dans le plaidoyer qui sera lancé le 15 avril.

Au départ, le comité de pilotage coordonné à présent par Christian Moleka envisageait de mener la campagne sur le terrain en six mois, soit de mars à août. Les groupes créés afin de mener le plaidoyer devront persuader leurs interlocuteurs de la nécessité avérée d'intégrer l'art et la culture dans l'éducation pour en améliorer la qualité. " Le défi de décolonisation des savoirs demande de travailler à mettre l'élève au centre de son environnement d'éducation ", a indiqué le coordonnateur. Par ailleurs, a-t-il souligné, " la culture est un vecteur important qui permet de rapprocher l'éducation de son environnement local ".

Du comité de pilotage

Rappelons qu'en octobre dernier, il avait été annoncé qu'au terme de la première phase opérationnelle du projet géré en interne par Osisa, il a été établi un partenariat avec l'Institut national des arts (INA) pour le pilotage de la suite du projet. Ainsi, dans le cadre de la deuxième phase en cours, il a été depuis mis en place un secrétariat technique composé d'un groupe d'experts en matière de l'art, de la culture et de l'éducation. Pour ce qui est du reste des membres, il s'agit de toutes les personnes qui, depuis le début de l'étude, ont participé et contribué aux réunions organisées par Osisa. Ce sont désormais elles les ambassadrices du projet ACE. En cette qualité, elles sont engagées à mener le plaidoyer de manière concertée à compter de la journée internationale de l'art.

Par ailleurs, suite au décès, le 7 mars dernier du premier coordonnateur, en l'occurrence le directeur général de l'INA, Damien Pwono, le comité de pilotage a été réaménagé. Ainsi, il est à présent codirigé par le secrétaire général administratif de l'INA, Théo Keminar; le coordonnateur délégué et Christian Moleka, de la dynamique des politologues de Kinshasa. Ils forment l'équipe avec deux autres membres, représentants des experts permanents de l'observatoire indépendant de l'éducation et de la coalition nationale de l'éducation pour tous. Le secrétariat technique est lui tenu par Jonathan Bukasa et J. Longa. Puis, viennent les ambassadeurs également contributeurs dans le projet à porter au plus haut niveau. Il s'agit de créer une synergie autour des combats menés de manière sectorielle, rassembler les forces de sorte à prendre les dispositions aux niveaux politique et législatif ainsi que dans l'application pratique au niveau de toutes les institutions de l'Etat, particulièrement éducatives.