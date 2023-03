Congo-Brazzaville: A la découverte de Chadly Bobouta, le judoka à l'afflux des médailles

Me Chadly fait ses preuves lors des différentes compétitions nationales organisées par la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da). Ce judoka issu de la ligue départementale de Pointe-Noire est en train de frayer son chemin parmi les stars du judo congolais : Il boucle souvent ses combats en moins de deux minutes.

Me Chadly Bobouta dit Guerrier Chenzen, qui est en même temps capitaine de l'équipe interdépartementale de la ligue de Pointe-Noire-Kouilou, joue bien son rôle de leader lors des différentes compétitions. Ses coéquipiers comptent sur lui pendant des combats en équipe ou en individuel. Il donne le meilleur de lui sur le tatami et immobilise son adversaire en quelques minutes. Les plus malchanceux perdent le combat en quelques secondes. Son secret : le travail et la discipline.

" Je m'entraîne presque chaque jour, voilà pourquoi lorsque je remarque une faiblesse du côté de mon adversaire, j'en profite pour gagner le combat. A l'image de mon défunt Me Ngakosso Alvin dit José Morinho, j'adore l' Ippon-seoi-nage. Le sport est comme un entonnoir, l'entrée est accessible à tous mais juste une minorité atteint la destination ", explique-t-il.

Malgré son jeune âge et son gabarit peu effrayant, Me Guerrier Chenzen construit une carrière de judoka très déterminé et motivé à atteindre le sommet de ce sport. Il s'attelle, d'ailleurs, à transmettre cet état d'esprit de guerrier à ses élèves.

Il a débuté le judo en 2006 à Brazzaville avant de s'installer à Pointe-Noire, en 2013, où il a créé le judo club de Mongo-Poukou. Il compte plusieurs médailles individuelles et récompenses collectives.

Si son souhait est de travailler de plus belle afin de défendre " avec honneur un jour le Congo au niveau international ", son inquiétude réside au niveau de la contrepartie, notamment l'accompagnement des structures étatiques. A l'en croire, les acteurs sportifs devraient s'aligner aux cotés de la fédération afin de former efficacement ceux qui pourront représenter le pays au plan international. " C'est au terme de ce moment de formation que nous pourrons récolter le fruit de notre travail. Actuellement, nous ne demandons que la formation et l'orientation ", a-t-il conclu.