Afrique de l'Ouest: Eliminatoires CAN 2024 - Desabre compte sur son potentiel offensif pour battre la Mauritanie ce vendredi à Lubumbashi

Sébastien Desabre de la RD Congo

Il n'y aura pas d'excuses, ni prétextes pour les Léopards de la République Démocratique du Congo, qui sont condamnés à battre les Maurabitounes de la Mauritanie, ce vendredi 24 mars, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, dans un match alléchant de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15h, heure de Kinshasa. Et pour y arriver, le sélectionneur-manager, Sébastien Desabre, dit compter sur son potentiel offensif pour gagner ce pari. Il l'a dit à la conférence de presse d'avant match, tenue le jeudi 22 mars, à la salle de conférence du stade TP Mazembe.

En tout cas, c'est un Sébastien Desabre serein et visiblement très concentré, qui dans ses propos, s'est mis à mobiliser et à remonter le moral de ses joueurs : " je sais que c'est un match important. J'ai demandé aux joueurs d'avoir un caractère de représenter tout un pays. Nous sommes concentrés, nous avons un très bon potentiel offensif et l'envie de faire mieux est là. Le résultat de demain est très important".

Tous les joueurs qu'il a convoqués, a-t-il dit, ont le sentiment de faire mieux, et que le public congolais peut encore compter sur eux. Sébastien Desabre a rassuré que l'état physique mental de son groupe est au top. Il compte beaucoup plus sur le potentiel offensif qu'il dispose pour aller chercher cette victoire devant la Mauritanie.

Amir Abdou confiant sur son effectif

Pour sa part, le sélectionneur des Maurabitounes de la Mauritanie, Amir Abdou s'est dit confiant de son effectif dont la force, a-t-il dévoilé, repose sur la discipline et la volonté de faire mieux. Toutefois, il mesure bien la tâche qui l'attend dans ce match : "la RDC est favorite, elle regorge des individualités, des stars, des grandes stars et un grand entraîneur, Sébastien Desabre que je connais bien. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour lui et toute l'équipe congolaise qui est un géant d'Afrique et une terre de football... ", a déclaré Amir Abdou rejetant en bloc, des présumés propos lui attribués en train de minimiser l'équipe nationale de la RDC.

Le technicien franco-comorien note que dans ce duel, son équipe n'est pas favorite : " nous sommes conscients de la tâche qui nous attend, nous ne sommes pas favoris, surtout que la RDC joue à domicile, le match sera très difficile. La RDC jouera sous pression, et nous nous restons confiants de notre force qui réside sur la discipline et la volonté ".

"Le sort de demain, Dieu seul connait ", Chancel Mbemba

Dans cette conférence de presse, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est fait accompagner du défenseur de l'Olympique Marseille, Chancel Mbemba. Le capitaine de l'équipe a reconnu que la sélection faite par Desabre est capable de tout. Mais le sort de ce vendredi face à la Mauritanie, c'est Dieu seul qui connait : " je demande à notre public de nous soutenir. Nous sommes concentrés pour la rencontre de demain, car cette dernière est considérée comme une finale pour nous. Nous sommes capables de faire un bon résultat, mais le sort de demain c'est seul Dieu connaît. Nous allons nous battre pour remporter afin de nous relancer dans la compétition, nous sommes dernier du groupe et savons ce qui nous attend ", a-t-il déclaré main dans le coeur.

Pour rappel, c'est un match où les Léopards n'ont plus droit à l'erreur. Ils sont derniers du groupe I avec 0 point en deux sorties. La Mauritanie, son adversaire de ce vendredi est premier du groupe avec 4 points, suivi du Gabon 4 points également. Le Soudan est troisième avec 3 points. Pour se relancer et rester dans la compétition, Mbemba Chancel et ses coéquipiers n'ont plus d'autres choix, que de battre la Mauritanie ce vendredi, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi.