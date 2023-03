Congo-Kinshasa: Transport et logement des professionnels de santé en RDC ,Clôture de BIBWA 3 - Gouvernement et banc syndical de la santé signent un protocole d'accord

Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, dit-on. Après 4 jours de discussions intenses, le banc gouvernemental et l'intersyndicale du secteur de la Santé de la République Démocratique du Congo ont clôturé avec succès, ce 22 mars 2023, aux environs de 3 heures du matin, à Bibwa, dans la commune de la N'sele, les travaux de l'atelier de finalisation des négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé.

La clôture en douceur de ces assises intervient aux termes d'échanges et débats houleux, qui ont débouché sur un compromis pragmatique et républicain entre les deux parties, malgré de nombreux points de divergence.

Les travaux ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre la Commission interministérielle du Gouvernement de la République et le banc syndical du secteur de la Santé, cela au nom de la paix sociale et de l'intérêt général de la nation.

Ce protocole d'accord renferme toutes les résolutions prises par les négociateurs dont la principale est la mise en place immédiate d'une Commission mixte chargée d'assurer l'évaluation et le suivi des engagements qui ont été signés entre les deux parties. Les indemnités de transport et de logement ainsi que l'alignement à la prime des risques professionnels, qui constituent les revendications prioritaires de la corporation médicale, ont été prises en compte.

Donc, les préoccupations du banc syndical ont trouvé des réponses satisfaisantes dans cet accord dont le Gouvernement de la République a rassuré de son application dans les tous prochains mois de l'année en cours.

Il faut noter que la cérémonie de clôture a été présidée par le Vice-Premier Ministre, ministre de la Fonction Publique, Modernisation, Administration et innovation, Jean-Pierre Lihau, qui fait partie de la Commission interministérielle (Santé, Budget, Finances et Fonction publique).

Dans son mot de circonstance, le VPM JP. Lihau a, premièrement, exprimé sa gratitude au Chef de l'Etat, S.E Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que cette rencontre ait lieu.

Par ailleurs, le Vice-premier Ministre en charge de la Fonction Publique s'est dit satisfait du consensus trouvé avec l'intersyndicale pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et faire avancer le secteur.

"Aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde que nous sommes capables de transcender nos sentiments, nos colères, nos indignations. Nous sommes capables d'aller au-delà de nos intérêts corporatistes pour faire de la place à l'intérêt général. Car, la plus grande bataille qui nous reste à livrer dans notre pays, c'est celle pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Depuis des semaines, des mois, le Banc gouvernemental, le banc syndical des Médecins, des infirmiers, des administratifs (toutes les catégories du secteur de santé) étaient tous à la recherche d'un chemin d'attente, d'espérance.

Durant plusieurs jours de frictions, de nuits entières, des heures de débats, nous avons recherché un compromis pragmatique et républicain pour pouvoir sortir notre pays des turbulences, des menaces, des grèves... Cet accord permet aujourd'hui d'offrir à notre pays la possibilité d'avoir la paix sociale dans ce secteur combien important ", a déclaré JP Lihau.

Au nom du Premier Ministre et de ses collègues membres du Gouvernement (Ministre de la Santé, du ministre d'Etat en charge du budget), le VPM en charge de la Fonction publique a également exprimé toute sa reconnaissance aux délégués syndicaux, qui sont des partenaires sociaux pour le Gouvernement.

"Je salue votre esprit républicain. La volonté de votre gouvernement est celle d'agir pour essayer de briser le mur de l'inertie qui s'était érigé entre nous depuis des années. Ce mur qui a empêché à ce secteur de marcher vers le progrès. Voilà pourquoi, je voulais dire toute ma satisfaction de voir que nous ayons compris la nécessite de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi de nos engagements afin de nous permettre d'agir pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Le Gouvernement comprend vos problèmes et va travailler de manière volontariste pour essayer de les rencontrer, de les résoudre. Ensemble, nous allons avancer vers le progrès ", a conclu Jean-Pierre Lihau, Vice-premier en charge de la Fonction publique.

De son côté, le Secrétaire Général du Syndicat National des Médecins (SYNAMED) a exprimé un sentiment de joie mais beaucoup plus de responsabilité entre les deux parties. " Certes, cela a été très difficile, mais nous avons travaillé durement pour converger jusqu'à la signature de ce document avec le Gouvernement, qui est notre employeur et notre partenaire. Nous avons trouvé un compromis pour lequel nous voudrions être tous responsables afin de respecter les engagements que nous venons de prendre. Il y a des engagements qui concernent les médecins et nous sommes obligés de les honorer. Mais, il y a aussi des engagements pris par le Gouvernement qu'il est dans l'obligation de respecter. Même si nous avons accepté que cela soit fait de manière progressive, nous allons suivre cet accord afin que cela soit appliqué et que les médecins qui en sont les principaux bénéficiaires puissent être satisfaits", a-t-il soutenu.