Congo-Kinshasa: Femmes et élections, challenge...Ifasic - Christelle Vuanga et Deborah Nyamugabo conscientisent les étudiantes

Dans le cadre de la semaine du leadership au féminin, la coordination estudiantine de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (Ifasic) a organisé une conférence avec comme thème : "Femmes et Elections : challenge à relever avant, pendant et après". C'était le jeudi 23 mars 2023 en l'espace Professeur Malembe Ntamadiake de cet Institut. Plusieurs étudiantes ont été outillées sur les étapes qu'elles doivent franchir et des défis à relever pour occuper une place de Leader et s'assumer dans la Politique. Parmi les intervenants, Madame Deborah Nyamugabo a émis son point de vue autour de la place de la Femme dans les élections, suivie de la Député Christelle Vuanga, qui, à son tour, a conjugué les verbes autour des stratégies que peuvent mettre en place les femmes pour éviter des postes fantaisistes.

Au cours de son mot, Deborah Nyamugabo, Directrice Générale de l'Association The Future et Candidate à la Députation Nationale a indiqué qu'avant les élections, il y a une étape cruciale qui est la préparation et la formation, sans laquelle aucun objectif ne sera atteint.

Durant cette étape, les réflexions sont axées sur des stratégies à mettre en place pour battre campagne afin d'être élue. Ce qui vient en renfort est le choix d'un parti politique qui, à son tour, joue un rôle d'accompagnement, a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, sur la question de non-accompagnement des femmes qui aspirent à être élues, elle rétorque en disant qu'il existe aujourd'hui des associations qui appuient et forment les femmes dans le processus électoral.

Elle précise que la femme doit adhérer à un parti politique, non pas pour nettoyer et assurer la restauration des membres, plutôt pour parfaire ses connaissances et compétences au profit de celui-ci, de manière à ce que sa présence apporte une plus-value.

Quant à la Députée Christelle Vuanga, la carrière d'une femme politique est un secteur qui présente beaucoup de difficultés.

Il s'agit, d'après elle, de consolider son leadership en tant que femme à partir de son parti politique ou d'une plateforme ayant la capacité d'atteindre un grand seuil aux élections, conquérir le pouvoir et s'affirmer en tant que leader.

Elle a insisté sur la détermination, le courage et l'abnégation comme un armement solide permettant aux femmes de ne pas baisser les bras et de lutter jusqu'au bout pour l'atteinte de leurs objectifs.

"Les femmes doivent s'instruire et travailler dur pour faire valoir leurs compétences, car il ne s'agit pas de mettre la féminité en avant, plutôt le cerveau en place", a expliqué la députée.

Toutefois, elle s'est insurgée contre le slogan de certaines candidates qui clament : "Nous postulons parce que les hommes ont échoué ". D'après elle, homme et femme étant égaux, le but est de faire fonctionner son intellect pour résoudre des problèmes qui se posent et non le contraire.