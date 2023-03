Algérie: La prime du Ramadhan versée à tous les bénéficiaires à travers le territoire national

BOUMERDES — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé, jeudi à Boumerdes, que la prime du Ramadhan a été versée dans son intégralité à tous ses bénéficiaires parmi les familles nécessiteuses de tout le pays, avant le début du mois sacré.

"La prime de solidarité Ramadhan, fixée à 10.000 DA par famille, a été attribuée à toutes les familles nécessiteuses concernées, à travers le territoire national", a indiqué la ministre dans une déclaration à l'issue de son inspection des opérations de solidarité et du programme de solidarité Ramadhan dans la wilaya de Boumerdes.

Après avoir loué l'action de sensibilisation et d'information de proximité menée par les cellules de proximité du secteur de la solidarité, "de façon périodique et tout au long de l'année", Mme. Krikou a appelé les membres de ces cellules, notamment les médecins, les psychologues et les sociologues, à adopter des méthodes "efficaces" de nature à transmettre le message escompté aux familles et aux femmes au foyer, notamment.

Elle a insisté, à cet effet, sur la nécessité d'une coordination dans un cadre "complémentaire et solidaire" entre ces cellules, les organismes publics concernés, et les associations de la société civile, et d'"un accompagnement en vue de consacrer les objectifs escomptés et d'encadrer les campagnes".

"Les cellules de proximité assurant l'encadrement des campagnes de sensibilisation sont désormais les plus proches des citoyens, de par leur travail humanitaire et professionnel, notamment à travers les enquêtes sociales de proximité réalisées par elles", a, par ailleurs, estimé la ministre.

Le secteur "compte beaucoup sur ces cellules pour comprendre les besoins des citoyens", a-t-elle ajouté.

S'exprimant sur sa visite à Boumerdes au premier jour du mois sacré, Mme. Krikou a indiqué que celle -ci lui a permis de faire le constat du déroulement de l'opération de solidarité dans la wilaya, notamment concernant l'ouverture de marchés de proximité et de restaurants pour l'Iftar (rupture du jeûne) en coordination avec les acteurs de la société civile.

Durant cette visite à Boumerdes, la ministre a inauguré une exposition de la femme productrice, dans le cadre du programme sectoriel conjoint d'appui à l'implication des femmes dans la production nationale.

Elle a, également, supervisé la 3e édition d'un concours d'apprentissage et de récitation du Coran par la technique Braille, au profit d'enfants aux besoins spécifiques, abrité par la bibliothèque principale de lecture publique de Boumerdes.

Procédant au lancement de deux caravanes, la première pour la distribution de 200 colis alimentaires à des familles nécessiteuses, et la seconde portant sur la lutte contre le gaspillage, la ministre a souligné "les efforts du Gouvernement pour l'intégration de cette catégorie spécifique dans son milieu naturel, par l'encouragement de ce type d'activités".