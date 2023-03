Algérie: Transport routier des voyageurs - Renforcement des dessertes quotidiennes pour répondre à la demande durant le Ramadhan

ALGER — La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie (Sogral) a annoncé, jeudi dans un communiqué, le renforcement et la modification du planning de ses dessertes quotidiennes pour répondre à la demande durant le mois de Ramadhan.

Selon le communiqué, le PDG de la Société d'exploitation des gares routières d'Algérie, Fares Tazarart, a annoncé le décalage de 30% des dessertes programmées vers l'après-midi et la nuit et la modification des horaires de travail du personnel de la société en fonction du nouveau planning des dessertes afin de continuer à offrir des prestations de qualité le soir.

Tous les commerçants en activité au niveau des gares ont été informés de ces modifications pour qu'ils puissent assurer leurs différents services après la rupture du jeûne, a précisé la même source, faisant état de l'ouverture de lieux de prière dans toutes les gares routières 24h/24 et de l'octroi d'autorisations pour l'ouverture de onze (11) centres d'iftar.

La société a, par ailleurs, aménagé des espaces de divertissement à l'intérieur des gares routières. Elle a aussi donné des autorisations pour l'ouverture d'espaces de lecture dans les wilayas de Jijel, Bouira et Bejaia, et d'espaces de loisirs et de divertissement dans d'autres gares au niveau national.

Par ailleurs, l'Entreprise a initié un ensemble de mesures et de dispositions au niveau de l'ensemble des gares routières, au nombre de 73, dont les services profitent à plus de 80 millions de voyageurs/an, à travers le lancement d'une série de prestations numériques, à leur tête, l'application "Mahatati", et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions et orientations relatives à la nécessité de développer et d'organiser le secteur des transports et d'améliorer sa performance, au service des citoyens.

Cette application qui permettait au début de consulter les dessertes en temps réel, permet désormais d'accéder au service de paiement électronique des tickets sur internet, ce qui permet aux voyageurs d'acquérir leurs tickets via leurs smart phones puis se rendre aux stations pour prendre leur desserte en passant par le couloir réservé aux détenteurs des tickets électroniques.

Pour la concrétisation des objectifs des pouvoirs publics visant à lutter contre les accidents de la circulation, Sogral a créé une nouvelle application intégrée à l'application Mahatati, pour le signalement de toute infraction liée à une conduite ou à une manouvre dangereuse ou à des manquements en matière d'hygiène des bus ou liés au confort des voyageurs.

Dans le but d'exploiter et suivre toutes les doléances et signalements émanant sur ces supports et applications, une cellule d'écoute chargée de soumettre des rapports périodiques aux autorités concernées a été créée, indique le communiqué qui souligne que l'entreprise Sogral a également consacré une ligne fixe gratuite mise à la disposition des citoyens, en vue de signaler toute urgence ou tout comportement irresponsable au niveau des routes, rattaché à la cellule d'écoute au niveau de la Direction générale de l'entreprise.

De plus, Sogral organise périodiquement des campagnes de sensibilisation, en coordination avec les différents partenaires, en vue de lutter et prévenir les accidents de circulation, ajoute le communiqué.