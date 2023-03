Ile Maurice: Les élèves du Holdem SEN School rendent hommage au peintre Vaco Baissac

Dans le cadre des 55 ans de l'Indépendance, plusieurs écoles ont tenu à commémorer cet événement à leur façon avec la pluie qui a joué les trouble-fêtes.

L'école Holdem SEN School n'a pas fait les choses à moitié, et a fait d'une pierre deux coups. Hormis la cérémonie annuelle, les élèves ont marqué l'histoire à leur manière en reproduisant un tableau du célèbre artiste peintre mauricien Vaco Baissac, l'un de nos plus célèbres peintres, décédé à l'âge de 83 ans cette année. Né à Curepipe, après ses premières études, Vaco Baissac est parti en Europe puis a regagné l'Afrique du Sud où il a travaillé dans un certain nombre de restaurants. Il est rentré au pays pour réaliser que sa vocation première était la peinture. Il est l'auteur d'un nombre considérable de tableaux, dont certains acquis par l'État.

Le Holdem Special Education Needs School situé à Quatre-Bornes, et plus précisément à Sodnac, existe depuis le 7 janvier 2019, explique la directrice Meritess Beeharry. "Nous avons commencé au départ avec une dizaine d'enfants et aujourd'hui nous accueillons une quarantaine d'enfants avec des pathologies spécifiques, principalement les enfants de 5 à 20 ans atteints du spectre de l'autisme, du syndrome de la trisomie 21, de retard d'apprentissage, de dyslexie et d'hyperactivité, entre autres. Nous offrons des thérapies telles que l'aquathérapie, la yogathérapie, la musicothérapie, l'art et la mandala thérapie, entre autres", explique Meritess Beeharry.

Le projet de reproduire un tableau de Vaco Baissac figure parmi le projet de l'école poussant les élèves à travailler sur une thématique spécifique chaque mois. Ces élèves font partie d'un groupe appelé Superkids. "En marge de la fête de l'Indépendance, nous avions pour thème la culture et l'histoire de l'île Maurice. JeanFrancois Dorza, le directeur artistique de l'école, nous a proposé de rendre hommage au célèbre artiste peintre qui nous a quittésrécemment, Vaco Baissac. Un tableau représentant le travail de Vaco a ensuite été proposé aux élèves qui ont eu un coup de coeur pour son style. Les Superkids accompagnés deleurs éducatrices ont donné libre cours à leur imagination pour travailler selon leur technique préférée. Peinture, collage et mosaïque", explique la directrice de l'école.

Meritess Beeharry explique qu'il est important de transmettre les bonnes valeurs aux enfants mais aussi de s'assurer qu'ils connaissent l'histoire de Maurice. "L'initiative de ce projet démontre que les enfants spécialisés sont capablesd'accomplir de grandes oeuvres. La majorité de nos élèves sont non verbaux et ne peuvent qu'exprimer leurs sentiments à travers l'art visuel. Rendre hommage à Vaco Baissac, artiste peintre contemporain et ambassadeur du mauricianisme, tout en réalisant l'une de ses oeuvres est une manière pour nos Superkids de le connaître et de promouvoir son art dans notre culture", précise Meritess Beeharry.

Le tableau est exposé à l'école Holdem SEN School à Quatre-Bornes.