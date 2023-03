Ile Maurice: Dev Sunnasy sur les attaques du PM contre le judiciaire et le DPP - 'Pravind Jugnauth est coupable de sédition'

José Moirt et Dev Sunnasy, de Linion Pep Morisien (LPM), ont animé une conférence de presse. Plusieurs thèmes étaient à l'agenda notamment la rencontre entre LPM et le commissaire électoral, l'arrestation des huit membres du parti et les attaques du Premier ministre envers la magistrate Jade Ngan Chai King et le Directeur des Poursuites Publiques (DPP), Rashid Ahmine.

La section 283 du Criminal Code Mauritius est comme suit : "holds or brings into contempt, or excites disaffection towards, the Government or the administration of justice", or "raises discontent or disaffection among the citizens of Mauritius or promotes feelings of ill-will and hostility between different classes of such citizens." Cette loi précise que toute personne trouvée coupable de sédition peut encourir une peine de prison de deux ans et une amende de Rs 100 000. Loi sur laquelle s'appuie Dev Sunnasy expliquant que les attaques du Premier ministre contre le DPP sont considérées comme un cas de sédition.

"'Zame monn trouv ene jugement aussi bancal Couma dire magistrat - li ene incompétent et li pas konn la loi'. Se seki premie minis finn dir. Azordi nou trouv enn premie minis ki pe panike, bat dan abriti ek bat dan latet. Li pe insilte enn mazistra, li dir li inkonpetant, li pe insilte DPP, li pe atak so ban adverser politik lor platform sosio kiltirek", a déclaré Dev Sunnasy. Il espère que le président de la République assumera ses responsabilités et a rappelé les conditions pour la remise en liberté conditionnelle de Darren l'activiste, arrêté pour sédition.

"Mo espere lalwa pou tou dimounn pou parey. Akil Bissesur ek Darren kone ki bizin fer." Il a aussi été question de la "Computer room ", évoquée avec le commissaire électoral, et des prochaines élections générales. Linion Pep Morisien se dit prêt à aller sur le champ de bataille, précisant qu'il y est déjà.