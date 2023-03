Congo-Kinshasa: Thomas Lubanga appelle à l'unité des Ituriens pour mettre fin aux groupes armés

" Le M23 fait moins de victimes que les groupes armés qui se trouvent en Ituri dont les exactions persistent depuis plus de sept ans. D'où, il est temps pour les fils et filles de cette province de se mettre ensemble pour le retour d'une paix durable ", a déclaré, jeudi 23 mars, Thomas Lubanga, président du parti politique Union des patriotes congolais (UPC).

Il l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue à Bunia, chef-lieu de l'Ituri.

A cette occasion, Thomas Lubanga a déploré l'accentuation des violences commises par les fils et filles de cette province, qui, selon lui, ne font que plonger l'Ituri dans la misère :

" Tous les jours, on compte des morts ici. Et ces morts, on les compte depuis près de sept ans. On a tendance à s'y habituer, même à exalter des rebellions qui, c'est vrai, nous indisposent, comme le M23, qui, je le dis sans macher des mots, fait moins des victimes que ces Ituriens qui se sont transformés en bourreaux ".

Selon lui, la situation de l'Ituri devrait retenir l'attention de de la communauté tant nationale qu'internationale.

Pour cet ancien seigneur de guerre, il est temps que les Ituriens se mettent ensemble pour la reconstruction de cette province.

" Sans tarder, nous devons prendre une résolution et mettre fin à cela. Et c'est possible ! ", a affirmé Thomas Lubanga.