Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Patrick Achi lance les travaux de construction d'un lycée professionnel agricole à Botro

Le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv) entre dans sa phase active. A Botro dans la région du Gbêkê où il a séjourné ce vendredi 24 mars 2023, le Premier Ministre Patrick Achi a donné le coup d’envoi de cette initiative.

Et, c’est le lancement des travaux du Lycée professionnel sectoriel (LPS) de formation aux métiers agricoles de Botro, projet qui s’inscrit dans l’Axe 1 de ce programme dédié à l’accélération de la formation, l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes qui a mis en marche la machine. Ce lycée, d’un coût total d’environ 3,6 milliards de Francs Fcfa va offrir aux jeunes des formations dans les domaines de l’agriculture notamment.

A Botro, le Chef du gouvernement a notamment exhorté les jeunes à embrasser avec fierté les filières agricoles non sans les inviter au travail et à l’effort. « Soyez fiers de dire aux gens, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des fermiers. Et nous en sommes fiers. Parce que tout métier qui vous permet de générer des revenus afin de vivre décemment est un bon métier », a dit le Premier Ministre.

Toujours dans le Gbêkê, le Premier Ministre a procédé à l’inauguration du Centre de service civique de Bouaké. Cette infrastructure dédiée à la formation civique et citoyenne des jeunes s’inscrit pleinement dans les objectifs du PJ Gouv. « Ici, on retrouve les 3 axes spécifiques du PJ Gouv. La formation sera donnée non seulement aux jeunes qui veulent se reconvertir, mais également à ceux qui sont sortis du système scolaire, mais cherchent à s'insérer. On va les recueillir et leur donner cette formation », a précisé Patrick Achi.

Le PJ Gouv, faut-il le rappeler est doté d’un montant de plus de 1000 milliards de Francs CFA et est conçu autour de 3 grands axes qui sont, l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ; le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse ; et l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes. Il va s’étendre sur la période 2023-2025 et est né de la décision du Président de la République, Alassane Ouattara de consacrer l’année 2023 à la jeunesse.

Preuve de l’engagement du gouvernement pour la cause de la jeunesse, le Premier Ministre avait à ses côtés pour cette cérémonie à Botro, le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, les Ministres Amadou Koné, en charge des Transports, Mamadou Touré, en charge de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, Siandou Fofana, en charge du Tourisme et Sidi Tiémoko Touré, en charge des Ressources animales et halieutiques.

Bamba Moussa