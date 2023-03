Congo-Brazzaville: Education - 15 050 enseignants en formation sur les nouveaux programmes

La formation des enseignants et du personnel d'encadrement, notamment les inspecteurs et les conseillers pédagogiques sur le maniement des programmes éducatifs des classes restantes a débuté le 24 mars sur toute l'étendue du territoire national.

Du 24 mars au 1er avril, les enseignants des secteurs public et privé vont recevoir des enseignements en vue d'améliorer la qualité et la gestion du personnel. Pendant neuf jours, les enseignements porteront sur la production des nouveaux programmes éducatifs restants des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 au primaire et celles de 4e et 3e au secondaire.

Toutefois, les programmes des classes précédentes ont été mis en oeuvre depuis octobre dernier en mathématiques, français et sciences de la vie et de la terre au collège.

La formation s'inscrit dans le cadre de la composante 2, dans sa deuxième phase lancée le 22 mars par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, au complexe scolaire Révolution/Gampo-Olilou. Le ministre a assuré que la qualité de l'éducation pour tous demeure un défi au Congo. A cet effet, elle doit se faire avec la pertinence du contenu des programmes éducatifs et le niveau de maîtrise par les enseignants.

Pour sa part, le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), Calixte Kolyardo, a souligné dans son mot de circonstance la nécessité de former les enseignants étant donné que l'approche par les situations est une approche pédagogique nouvelle au Congo.

" En résumé de ce qui précède à l'issue des formations décentralisées phase 1 et phase 2, le ministère devra pouvoir compter sur 25 050 enseignants formés au maniement des nouveaux programmes éducatifs ", a-t-il indiqué. Il a ajouté à cette occasion que les programmes révisés des classes restantes de CE1, CE2, CM1, CM2 au primaire et 4e et 3e au secondaire seront accompagnés par la production des supports pédagogiques tels que les programmes éducatifs et guides pour les enseignants et les cahiers d'activités pour les élèves à la rentrée scolaire 2023-2024.

De son côté, la représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouatara, a rappelé que son institution oeuvre dans le secteur de l'éducation en lien avec ses priorités décrites dans les stratégies sectorielles de l'éducation révisées (2021-2030) et celles déclinées dans le Plan national de développement (2022-2026).

Pour la révision curriculaire, a-t-elle poursuivi, la Banque mondiale accompagne techniquement et financièrement, à travers le Praased, le processus de formation-action ainsi que le ministère dans le renforcement des capacités du personnel enseignant.

" Cette révision curriculaire qui s'inscrit dans une démarche pédagogique qui prône un enseignement efficace en intégrant les dimensions cognitives, socio-émotionnelles et comportementales de l'apprentissage ne peut se réaliser sans la formation des enseignants ", a-t-elle déclaré.

Notons que le gouvernement et la Banque mondiale avaient signé, le 17 décembre 2016, un accord de financement pour la mise en oeuvre Praased dans le but de trouer des solutions aux programmes éducatifs.