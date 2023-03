Afrique: Le Nigeria tombe à domicile, match nul entre le Libéria et l'Afrique du sud

Baciro Cande, le sélectionneur de la Guinée Bissau, est aux anges. Ses joueurs ont battu le Nigeria 1-0 à Abuja, dans un match comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Mama Samba Baldé a inscrit le seul but de la rencontre à la 29ème minute. Une belle affaire pour les Bissau-guinéens, qui se retrouvent en bonne posture avant le match retour qui aura lieu dans quatre jours.

"Nous savions que ce serait un match difficile et, pour les avoir vus jouer lors des matches précédents. Nous avons fait en sorte de ne pas encaisser de but trop tôt, nous avons marqué un bon but et nous avons gardé l'avantage. Je suis très satisfait de mes joueurs", a déclaré Cande à l'issue du match.

À noter que les Nigérians se sont procurés la meilleure occasion. À la 16ème minute de jeu Kelechi Iheanacho lancé dans la profondeur récupère une excellente passe de Victor Osimhen, mais la tentative de l'attaquant longiligne, est repoussée par le gardien adverse.

Grâce à cette victoire à l'extérieur, les Djurtus prennent la tête du groupe avec sept points, une longueur d'avance sur le Nigeria.

L'Afrique du Sud et le Liberia terminent dos à dos

Au stade Orlando de Johannesburg, le sélectionneur sud-africain Hugo Broos a dû se contenter d'un match nul 2-2 contre le Libéria. Pourtant les Sud-africains ont mené de deux buts avant de se faire rattraper.

"Il y a tellement de déception et de colère dans mon corps. Si je devais dire maintenant ce que je pense, ce ne serait pas bien. Aujourd'hui, c'est très difficile", a déclaré le tacticien belge résumant brièvement ses sentiments à la fin de la rencontre.

Le doublé de Lyle Foster en première mi-temps avait donné un avantage confortable à l'Afrique du Sud. Au retour des vestiaires, les Leones Stars font siège dans la surface de réparation adverse. Et le couperet tombe. À la 68ème minute, Tonia Tisdell sévit puis dans le temps additionnel Mohamed Sangaré offre le point du match nul à son équipe. Un résultat qui satisfait, Ansumana Keita le tacticien libérien.

"C'est mon premier match international à la tête du Libéria, un premier grand match contre un grand adversaire. Il y a eu beaucoup de critiques, mais maintenant les critiques nous soutiennent"

Avant d'ajouter : "C'était un match difficile, l'Afrique du Sud est une bonne équipe et joue bien au football, mais le match dure 90 minutes. J'ai dit à mes joueurs à la mi-temps de rester calmes, concentrés et d'aller de l'avant."

Du côté de l'Afrique du Sud, les deux buts de Foster n'ont pas suffi. Cependant, les Bafana Bafana pourront se rattraper dans quatre jours face au même adversaire. Au classement :

Le Libéria et l'Afrique du Sud comptent tous deux un point en deux matches. Les deux sélections pointent derrière le Maroc.

La Côte d'Ivoire s'impose face aux Comores

Au stade de la Paix de Bouaké, la Côte d'Ivoire a battu 3-1 les Comores. Un résultat qui permet aux Ivoiriens de reprendre la tête du Groupe H avec sept points.

Pour son retour en sélection, Sebastian Haller s'est illustré de la plus belle des manières en marquant un but de la tête. Les autres buteurs du côte ivoirien, sont Christian Kouame et Jean Philipe Krasso avant que Youssouf ne réduise la marque pour les Comoriens.

Une victoire qui a impressionné Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Éléphants :

"Nous sommes en train de travailler. Quand je suis arrivé, la confiance dans le groupe était moyenne. Ce sont de jeunes joueurs qui grandissent. Aujourd'hui, j'ai été satisfait de la performance et heureux de voir une équipe active qui a continué à travailler sans le ballon"

De son côté, Younes Zerdouk le sélectionneur des Comores a accepté sa défaite :

"Le score est logique. Les deux mi-temps sont différentes. En première mi-temps, nous avons laissé la possession du ballon à la Côte d'Ivoire parce que nous voulions la contre-attaquer. Ensuite, nous nous sommes fait piéger et nous avons couru après le résultat."

Avant de rappeler que le match retour aura lieu sur ses terres et qu'il comptait sur l'appui de son public.

Au même moment, le Cap-Vert affrontait l'Eswatini. Les deux sélections se sont quittées sur un score nul et vierge 0-0. s