Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Mars 2023

Mali : Mise en œuvre de l’accord d’Alger - La Médiation internationale se prononce

La Médiation internationale a tenu, le lundi 13 mars 2023, une réunion virtuelle sous la présidence de l’Ambassadeur Boudjema Delmi, président du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d’Alger (CSA). Les participants ont procédé à une analyse approfondie de la situation, ainsi que des initiatives prises depuis le mois de décembre 2022 pour aider à la reprise du processus de mise en œuvre de l’Accord, notamment les discussions tenues séparément avec les parties maliennes tant à Bamako et à Kidal, au Mali, qu’à Alger, en Algérie. Ils se sont réjouis du rôle du chef de file de la Médiation et de l’implication personnelle du Président Abdelmajid Tebboune. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Université de Cocody- Les étudiants en situation de handicap visuel réclament plus d’encadreurs

Il y a un manque criard de personnel d’encadrement pour les étudiants en situation de handicap visuel de l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. C’est le message qu’a laissé entendre Kouakou Franck Elvis, président du Mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et mal voyants de Côte d’Ivoire (Mesam-CI), le 23 mars 2023, à l’occasion d’une cérémonie de remise de don. (Source : Fratmat.info)

Niger : Médecine traditionnelle - Des recettes de grand-mère peu coûteuses et accessibles mais…

Au Niger, la majorité de la population nigérienne se traite avec la médecine traditionnelle, alors que 80% des africains y font recours, selon l’Oms citée par le secrétaire général de la section régionale de Niamey de l’association des tradi-praticiens du Niger (Antp), M. Illiassou Oguytan dans une interview à l’Anp.« Tout est parti à la base de la médecine traditionnelle. C’est la raison pour laquelle elle reste encore très populaire et elle est aussi la médecine de proximité », renchérit le praticien. Au Niger où l’accès et l’accessibilité aux services de santé se posent avec acuité, chaque hameau ou village dispose de son tradi-praticien ou guérisseur.

Togo : Gouvernance – Les travaux du premier séminaire gouvernemental annuel ouvert vendredi dernier

Le chef d’Etat, Faure Gnassimgbé, a procédé, ce vendredi 24 mars 2023, à l’ouverture des travaux du premier séminaire gouvernemental annuel à Pkalimé à 120 km au Nord-ouest de Lomé.Ce séminaire de trois jours réunit tous les membres et expert du gouvernement togolais. Il permettra de passer en revue le niveau d’exécution des projets prioritaires et leurs impacts en lien avec la feuille de route gouvernementale 2025. Ce séminaire annuel est la première de l’année 2023 (Source : alome.com)

Guinée : Crime économique - Plus de 50 milliards Gnf ont été retrouvés dans le compte de l’ex Dg de l’Arpt

C’est une révélation tonitruante que vient de faire le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief). Dans une interview accordée à votre quotidien électronique dont l’intégralité sera publiée ultérieurement, Aly Touré est revenu sur une partie des sommes faramineuses récupérées jusque-là dans le cadre de la lutte contre les délits financiers et économiques. Dans un entretien, le magistrat révèle, tenez-vous bien, que plus de 50 milliards de francs guinéens ont été retrouvés dans le compte bancaire de Yacouba Cissé, ex Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunication (ARPT). Ce dernier qui est hors du pays fait l’objet de poursuites au sein de la Crief pour des délits financiers. (Source : africaguinee.com)

Maroc : Salé - Le Roi lance l'opération "Ramadan 1444" au profit de près de 5 millions de personnes

Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince héritier Moulay El Hassan, a procédé, vendredi à Sidi Moussa, arrondissement Lamrissa à Salé, au lancement de l’opération nationale « Ramadan 1444 », initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan et bénéficiant à près de 5 millions de personnes. Cette action de générosité, hautement significative en ce mois béni, traduit la sollicitude Royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d’humanité, de solidarité, d’entraide et de partage, caractéristiques de la société marocaine. Mobilisant une enveloppe budgétaire de 390 millions de dirhams, l’opération « Ramadan 1444 » se caractérise cette année par l’augmentation, conformément aux Hautes Instructions Royales, du nombre des bénéficiaires, qui est passé de 600.000 ménages lors de l’édition précédente à un million de ménages, établis dans 83 provinces et préfectures du Royaume et dont 77% vivent en milieu rural. (Source : hespress)

Cameroun : Développement de l’entrepreneuriat agropastoral - 20 milliards de Fcfa disponibles

Martin Paul Mindjos Moumeny, président de la Chambre d’agriculture, des pêches et des forêts (Capef), a donné mercredi dernier à Yaoundé, une conférence de presse. C’était à l’occasion du lancement de la campagne nationale de sensibilisation, de vulgarisation et d’information sur les projets de la Capef. L’initiative principale au cœur des échanges avec les hommes de média était le programme Campost-Yunus-Capef. Mis en place dans le cadre du partenariat entre la Capef, la Cameroon Postal Services (Campost) et Yunus, entreprise basée à Londres (Angleterre), ce programme a pour but de financer des projets agropastoraux au Cameroun et dans le monde. (Presse locale)

Rdc : Gouvernance- Des sociétés minières appelées à respecter les cahiers de charges

La commissaire provinciale de la Culture et Arts du Haut-Katanga, Immaculée Bagabe, a appelé vendredi les responsables des sociétés minières à respecter les cahiers de charges. Elle l’a dit après avoir visualiser le film documentaire « les audiences de Kolwezi », dans la salle Safina à Lubumbashi. Elle a félicité l’équipe Lema Afrique, qui à travers la réalisation de ce film documentaire, a dénoncé les violations. (Source : Acp)

Burkina Faso : Contrôle de présence dans l’administration publique- Des travailleurs de l’éducation du Bam s’opposent

Au moins une centaine de militants et de sympathisants des différents syndicats de l’éducation du Bam ont observé hier jeudi, un sit-in de 8h à 11 h au haut-commissariat de Kongoussi, pour désapprouver tout déplacement d’un travailleur du Bam vers une autre région dans le cadre de l’opération de contrôle des présences des agents publics à leur poste de travail. « Le Bam est une zone rouge. Un couvre-feu a même été instauré. Demander à un agent de quitter le Bam pour Kaya, c’est l’exposer à des risques financiers et sécuritaires sur son chemin. D’ailleurs, une lettre circulaire du secrétaire général du ministère en charge de l’éducation nationale avait ordonné les différents responsables des zones rouges à faire acheminer les différentes fiches des agents par voie hiérarchique pour éviter que les intéressés ne prennent des risques. Après avoir approchés les autorités provinciales et régionales dans ce sens, nous avons été désagréablement surpris. Pourquoi au Bam ce n’est pas le cas, alors que d’autres provinces le font ? », s’est interrogé le coordonnateur des syndicats de l’éducation du Bam, Hamidou Dabaré. (Source : Aib)

Gabon : Naufrage d’un Ferry- La décompte passe à 29 morts

Au moins 29 personnes sont mortes dans le naufrage d'un petit ferry au large du Gabon le 9 mars et huit autres restent portées disparues, après qu'un corps a été repêché jeudi, selon un nouveau décompte des victimes annoncé par le gouvernement. Quinze jours après le drame, les recherches se poursuivent pour retrouver les dépouilles des disparus, précise le gouvernement sur son site internet vendredi. Quelques 124 naufragés avaient pu être récupérés vivants sur les 161 occupants de l'Esther Miracle officiellement enregistrés à bord lorsqu'il a appareillé de la capitale Libreville pour rallier le port pétrolier de Port-Gentil dans la nuit du 8 au 9 mars. (Source : africanews)