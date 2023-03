Afrique de l'Ouest: Grève à L'Esmt- Le mouvement largement suivie par les personnels

« Nous, personnels de l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications réunis en association du personnel de l’Esmt avons observé 2 jours de grève, ces 22 et 23 mars 2023, pour nous opposer à toute tentative politique de reconduction du mandat des dirigeants, alors que les conclusions du rapport du cabinet chargé de l’évaluation des performances, recommandent formellement le non-renouvellement de leur mandat. »

Extrait d’un communiqué de presse émanant des grévistes. Qui se disent très déterminés. Le mouvement de grève a été très largement suivi par les personnels enseignants et administratifs et aucun enseignement ne s’est déroulé durant ces deux jours de grève. C’est une réussite totale. Rapporte la note.

« L’Association du personnel et la section syndicale Esmt du Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES/ESR) félicitent tous les collègues pour la forte mobilisation et les appellent à d’autres actions de grève », ajoute la source.

Pour rappel, nos revendications de l’association des personnels à l’endroit du Conseil des ministres de l’Esmt sont entre autres de mettre fin à la prolongation du mandat des dirigeants actuels et de ne pas les reconduire. Par ailleurs, « les grévistes préconisent la mise en en place une équipe de transition pendant toute la période de recrutement et de nomination de nouveaux dirigeants d’une part et exigent dorénavant des dirigeants élus, des résultats performants sur le plan de la gestion pédagogique, administrative et financière de l’école »

Soulignons que l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications, située à Dakar, a été créée en 1981à l’initiative de sept pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger,Sénégal, Togo), dans le cadre d’un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien de l’UIT, et de la coopération française, canadienne et suisse. La Guinée Conakry a rejoint les membres fondateurs en 1998. Depuis 1986, un Accord de siège avec le Gouvernement du Sénégal lui donne un statut d’institution diplomatique. L’Esmt est une institution multinationale qui a pour vocation de former des diplômés(Techniciens supérieurs, Licences Professionnelles, Ingénieurs, Masters, Mastères spécialisés)dans les domaines techniques et managériaux des télécommunications/TIC.

Bamba Moussa