Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs à Bukavu - Deux agents de la CENI démis de leurs fonctions pour monnayage

Le secrétariat provincial de la CENI au Sud-Kivu a démis, jeudi 23 mars, deux ses agents de leurs fonctions pour monnayage dans les opérations d'enrôlement des électeurs.

" Lorsqu'il nous est signalé tel ou tel autre cas, nous prenons nos responsabilités. Par exemple, il y a deux décisions d'exclusions par ce que nous avons reçu des cas bien documentes en rapport avec le monnayage ", a souligné le secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale au Sud-Kivu, Gaudens Maheshe.

Il a assuré que les opérations d'inscription des électeurs se poursuit normalement dans tous les 921 centres de la Ceni de cette province.

A la fin de cette première semaine de la prolongation, l'engouement est toujours observé dans l'ensemble de centres de la ville de Bukavu.

" Nous devons atteindre, selon nos projections, 3 millions 140 mille 972 électeurs, et à considérer les chiffres d'avant-hier, nous étions à la moitié et un peu plus. Ce qui fait que nous nous sommes en train d'avancer et nous espérons qu'avec le temps qui nous est accordé en plus, nous espérons atteindre le maximum et même le dépasser ", a déclaré Gaudens Maheshe.

Au sujet de multiples cas de pannes des machines, la CENI affirme être à pied d'oeuvre avec des techniciens pour résoudre toutes ces questions.

La période de prolongation de 15 jours accordée pour le Sud Kivu va jusqu'à samedi 1er avril 2023.

Le Sud Kivu attend enrôler plus de trois millions d'électeurs.