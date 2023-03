Congo-Kinshasa: Kindu - Activités paralysées à la suite d'une journée ville morte

Les activités socioéconomiques ont été ce vendredi 24 mars matin à Kindu (Maniema), à la suite à une journée ville morte lancé par un cadre du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), Aristote Albati Bendera.

Aux premières heures de ce vendredi, boutiques, magasins, alimentations, supermarchés... étaient fermés. Au marché central, les commerçants étaient debout dehors et leurs établissements fermés.

" C'est une réussite totale parce que la population a trouvé l'utilité de rester à la maison sans travail, sans marché, sans écoles. Aucune pharmacie n'était ouverte ", s'est réjoui l'initiateur.

Aristote Albati Bendera dit avoir initié cette ville morte pour manifester son mécontentement par rapport au prochain déploiement des militaires angolais dans la province du Maniema, au campement des démobilisés du M23 et pour dire non à la balkanisation de la RDC :

" Je voudrais ici montrer en face du monde combien de fois la population du Maniema n'est pas d'accord d'accueillir des troupes anglaises dans la province du Maniema, non plus les démobilisés du M23 qui sont d'ailleurs nos agresseurs. Même le chef de l'État, dans ces propos, il dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Comment on peut démobiliser un Rwandais et l'amener dans la province du Maniema ? La province du Maniema ne pas une corbeille où on peut jeter n'importe quoi. Chez nous au Maniema on ne plus voir ces étrangers venir dans notre province ".

En début d'après-midi, les activités ont repris timidement au centre-ville de Kindu.