Afrique: CAN-2023 (Gr.F/ 3e j) Algérie-Niger (2-1) - Victoire à l'arrachée mais précieuse des Algériens face au 'Mena'

ALGER — A l'arraché! La victoire (2-1) combien précieuse de la sélection algérienne face à son homologue nigérienne (2-1) dans la soirée de jeudi au stade "Nelson Mandela" de Baraki (Alger), pour le compte de la 3e journée (Gr.F) des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2023 (reportée à 2024) et prévue en Côte d'Ivoire.

Pour sa première sortie au stade "Nelson Mandela" de Baraki, la sélection algérienne a trouvé énormément de difficultés pour entrer dans la rencontre, face à une formation nigérienne très bien regroupée dans la surface de réparation autour de son gardien Tanja qui n'a nullement été inquiet lors des 20 premières minutes de jeu.

Malgré une possession de balle nettement en faveur des Verts, les deux attaquants algériens, Belaïli et le capitaine Riyad Mahrez, n'ont pu déstabiliser ce bloc bas des "Menas", si ce n'est cette tête de Boudaoui qui semblait se diriger vers le but (21e), mais malheureusement déviée en corner par un défenseur nigérien.

D'ailleurs, c'est le Niger qui crée la surprise en cette première période en arrivant à ouvrir le score contre le cours du jeu par l'intermédiaire de Sosah (39e) qui trompe le gardien algérien Mandrea par un joli piqué. Quatre minutes plus tard, c'est encore Sosah (43e) qui prend de vitesse le défenseur algérien Mandi sur le couloir gauche, en se présentant face au gardien Mandrea, mais son plat du pied passe à côté de la cage.

Au retour des vestiaires, le sélectionneur national Djamel Belmadi a apporté trois changements d'un coup, avec l'incorporation de Bounedjah, Amoura et Bensbaini, une manière de faire déstabiliser ce bloc nigérien.

Ce choix a rapidement porté ses fruits à la 54e minute de jeu où nous avons assisté au but égalisateur des Verts, suite à un centre bien enveloppé au second poteau par Belaïli, le revenant Bounedjah surgit dans la surface, mais le but est finalement attribué au défenseur Rahim Alhassane.

Continuant à accentuer sa pression sur cette défense nigérienne, les Algériens n'arrivent toujours pas à trouver la faille au sein de cette défense nigérienne et inscrire ainsi ce but libérateur, obligeant même le sélectionneur national a effectué deux nouveau changements, à savoir Chaïbi et Bouannani, à la place de Belaïli (69e) et Bentaleb (78e).

Alors qu'on semblait se diriger vers un match nul, le deuxième but libérateur est finalement inscrit par le capitaine Riyad Mahrez (88e), suite à une combinaison à trois bien orchestrée par les deux nouveaux entrants, à savoir Chaïbi et Bouannani.

Vainqueurs lors de leurs deux premiers matchs de la phase de qualifications face respectivement à l'Ouganda (2-0) et en déplacement devant la Tanzanie (2-0), les Verts enregistrent une troisième d'affilée devant la "Mena" du Niger qui ont aligné deux matchs nuls : à Niamey face à la Tanzanie (1-1) et à Kampala devant l'Ouganda (1-1).

Le deuxième match du groupe F, prévu vendredi (15h00) en Egypte, opposera l'Ouganda à la Tanzanie.

A la faveur de cette victoire, l'Algérie conforte sa place de leader du groupe F avec 9 points, devant le Niger (2 points), alors que la Tanzanie et l'Ouganda suivent derrière avec un point chacun.

Lors de la 4e journée du groupe F des qualifications à la CAN-2023, prévue lundi prochain, le Niger accueillera l'Algérie à Radès (Tunisie), alors que la Tanzanie sera opposée à l'Ouganda à Dar-Essalem mardi.

Pour rappel, les deux premiers de chacun des douze groupes en lice se qualifieront pour la CAN-2023.