Algérie: Saisie de plus de 1.600.000 capsules de psychotropes

ALGER — Les services de la Sûreté nationale ont saisi, la veille du début du mois sacré de Ramadhan, plus de 1.600.000 capsules de psychotropes destinées à la contrebande, et ce dans les wilayas de Annaba, Oran, Ouargla et Alger, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Il s'agit "de l'une des plus importantes opérations de saisie dans l'histoire de la Sûreté nationale", précise la DGSN, expliquant que "ses services opérationnels compétents ont saisi, dans des opérations distinctes, plus de 1.600.000 capsules de psychotropes destinées à la contrebande, la veille du début du mois sacré de Ramadhan, et ce dans les wilayas de Annaba, Oran, Ouargla et Alger".

"Plus de 1.200.000 de ces capsules ont été saisies dans une seule opération", a précisé la même source.

Les enquêteurs du Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLTIS) ont révélé, dans un reportage visionné par l'APS, "un plan insidieux mis en place par un réseau criminel composé de dix (10) individus, dont un couple marié, qui préparait un coup fatal ciblant les jeunes algériens à travers la commercialisation d'une quantité importante de substances psychotropes de type +Pregabaline+ à partir de Tamanrasset".

Ce reportage montre le rôle de chaque élément de ce réseau dont "le cerveau, actuellement en état de fuite en France, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international", outre "les bénéfices colossaux générés par cette activité criminelle dangereuse". (APS)