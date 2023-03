Sénégal: Appel à un engagement communautaire pour vaincre la tuberculose

Richard Toll — Le préfet du département de Dagana (Nord), Ibrahima Ismaela Ndiaye, a invité, vendredi la communauté à plus d'engagement afin de "mettre fin à la tuberculose ".

"Devant un tel fléau, toute la communauté, à tous les niveaux, est interpellée et invitée à plus d'engagement pour mettre fin à cette épidémie. Oui ! nous pouvons mettre fin à la tuberculose", a déclaré le préfet qui présidait la cérémonie officielle marquant célébration de la Journée mondiale de lutte contre le tuberculose.

"Oui !nous pouvons mettre fin à la tuberculose" est le thème de l'édition 2023 de cette journée célébrée dans le district sanitaire de Richard Toll.

la Journée mondiale de la Tuberculose (JMT), célébrée le 24 mars de chaque année, commémore le jour où le Dr Robert Koch a découvert la cause de la tuberculose, en 1882.

Au Sénégal, a souligné le préfet qui représentait le ministre de la Santé, "avec une incidence de 113/100 000 personnes, près de 20 000 cas sont attendus dans l'année dont 82% dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis".

3% de décès parmi les cas de tuberculose à Richard Toll en 2022

Justifiant le choix de Richard Toll pour abriter cette journée M. Ndiaye a affirmé qu'en 2022, "le district sanitaire malgré les performances thérapeutiques, s'est distingué par le nombre de cas incidents manquant à la détection (environ un tiers non retrouvé) et la proportion de décès élevée à 3%.

Pour l'autorité administrative, "c'est à travers une synergie d'actions collectives, qu'il est possible de mettre fin à ce fléau d'ici à 2030 et ainsi atteindre les objectifs de développement durable".

Dans cette lutte, "tout acteur compte : les décideurs, le personnel de santé publique comme privé, la société civile, les communautés particulièrement les personnes vulnérables, les personnes touchées par la maladie", a t-il dit.

Pour le préfet du département de Dagana, "responsabiliser chaque citoyen permettra indubitablement de réduire la charge tuberculeuse dans la population par une meilleure détection des cas manquants et une progression constante du succès du traitement".

"La tuberculose est une maladie transmissible qui figure parmi les grandes causes de mauvaise santé. Elle constitue la première cause de décès imputable à un agent infectieux unique, devant le VIH/sida avant la COVID 19", a rappelé le l'autorité administrative.

Dans un rapport publié en 2022, l'OMS estime qu' une personne est infectée toutes les 3 secondes et une autre en meurt toutes les 20 secondes dans le monde.

"L'année 2023 est cruciale pour nous tous engagés dans la lutte antituberculeuse et doit être vue comme l'année de l'espoir et un tournant majeur s'inscrivant dans le sillage d'un Sénégal émergent sans tuberculose", a en outre soutenu le préfet.

A l'en croire, les efforts devraient être concentrer sur plusieurs domaines clés pour obtenir les résultats escomptés.

Il s'agit de l'accroissement conséquent du financement pour intensifier et accélérer la mise en oeuvre des activités. Déjà, le budget de l'Etat dédié à l'acquisition des médicaments pour un traitement de la tuberculose et des équipements et produits de Laboratoire pour assurer une prise en charge gratuite, est passé de 260 000 000 FCFA à 800 000 000 FCFA entre 2020 et 2023, soit une augmentation de 308%.

Il y a également l'accès universel au test Xpert à travers le renforcement de la disponibilité des appareils et d'un système de transport efficace des échantillons que l'Etat a mis en place avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, le renforcement de la prise en charge des populations vulnérables et des groupes à risque comme par exemple les enfants, à travers un dépistage actif et un traitement préventif de toutes les personnes ciblées.

Des résultats encourageants sont également en train d'être notés tels que la baisse de l'incidence de 10% entre 2015 et 2022 et un taux de succès thérapeutique à 89% (pour une cible fixée à 90% en 2035).

L'Etat continuera, selon le préfet, "d'accompagner le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT) dans la mise en oeuvre optimale du nouveau plan stratégique intégré de lutte contre la tuberculose, le VIH et les hépatites virales 2023-2030 qui vise essentiellement l'offre de soins intégrés de prise en charge et de prévention à toutes les étapes de la vie".

"Nous avons remarqué que les cas manquants que nous recherchons dans le dépistage , le tiers manquant se retrouvent dans le district de Richard Toll " à révélé le médecin chef de la région de Saint louis, Dr Seynabou Ndiaye.

"Mais nous avons aussi un taux de décès qui est assez élevé ce qui montre qu'il est encore important de faire des efforts au niveau de la lutte contre la tuberculose " a-t-elle dit.