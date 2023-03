Sénégal: Protection de la nature - Près de 6 millions d'hectares de forêts classées au pays

Au Sénégal, la protection de la forêt est une réalité. D'après le directeur des eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols, le colonel Major, Baïdy Ba, sur 13.140.000 hectares de forêts, 5.954.473 ha sont classés.

Environ 8.068.160 d'hectares sont constitués de forêts denses. En faisant le bilan des activités de son institution pour l'année 2022, le colonel Ba a révélé que 9.146 hectares sont reboisés.

En 2021, le président Macky Sall a classé 9 nouvelles forêts. Les régions de Matam, Tambacounda, Sédhiou et Kolda sont concernées, soit un total de 84.726 hectares de forêts classées. Dans un entretien qu'il a nous accordé, le Colonel Major Baïdy Ba, Directeur des eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols, a indiqué que le Sénégal dispose de 8.068.160 hectares de forêts denses. A cela s'ajoutent 5.072.000 hectares, mais dans d'autres terres boisées.

" Il s'agit des savanes arbustives et arborées. Elles se trouvent dans les régions de Louga, Matam et Saint-Louis. Ces types de végétations sont appelés autres terres boisées ", a insisté le colonel Ba. Cependant le Sénégal compte 13.140.000 hectares de forêts dont 5.954.473 ha sont qualifiées de forêts classées.

En faisant le point sur le classement, le Directeur des eaux et forêts a informé qu'en 1968, le Sénégal était à 168 forêts classées. " Les premières forêts classées ont été faites durant l'époque coloniale. La première opération de classement date de 1913, avec la forêt classée de Richard Toll. Après les indépendances, 5 nouvelles forêts se sont ajoutées, notamment en 1968. Mais depuis lors, aucune forêt n'a été classée au Sénégal. C'est en 2021, que le président de la République a pris la décision de classer 9 nouvelles forêts ", a expliqué Baïdy Ba. Selon lui, le classement donne à la forêt un nouveau statut avec des critères d'accès et de protection. " Quand la forêt est classée, il y a une surveillance accrue et les agents des eaux et forêts maitrisent les feux de brousse et autres phénomènes. L'accès à la forêt classée est réglementé suivant les critères édictés dans le code forestier ", a expliqué le patron de la conservation des sols.

Malgré le classement de la forêt, les populations ont le droit de faire le pâturage et de récolter des produits forestiers. Au Sénégal, les populations ne sont pas habituées au classement des forêts. Cependant, elles ont adhéré au dernier classement. Les collectivités territoriales ciblées par le classement avaient favorablement accueilli ces propositions. " Elles sont les premières à défendre et à protéger les forêts classées parce que celles-ci contribuent au développement économique et social des localités environnantes ", a-t-il soutenu.

Le colonel Baïdy Ba a rappelé que 93 forêts sont aménagées sur une superficie de 1.490.655 hectares. " Ces forêts aménagées sont dans les régions de Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Fatick et Kaolack ", a-t-il souligné. La gestion de ces forêts revient aux services des Eaux et Forêts, en relation avec les collectivités territoriales, les populations avec les communautés inter-villageoises. Ce qui fait dire à Baïdy Ba : " Notre domaine d'intervention est vaste. Nous faisons un travail d'inventaire, d'aménagements forestiers, nous sommes engagés dans la lutte contre les feux de brousse, entre autres ".

PLANTATION MASSIVE

Plus de 9.000 hectares reboisés en 2022

La dernière campagne de reboisement a été satisfaisante. Environ 9.146 hectares ont été reboisés en 2022. D'après le colonel Major Baïdy Ba, Directeur des eaux, forêts, chasses et de la conservation des sols, ce résultat a été obtenu grâce à la production de pépinières. Les agents des eaux et forêts ont travaillé sur 180 pépinières qui ont produit 8 millions de plants. " Le secteur privé et des initiatives individuelles ont mis à notre disposition 1.169 pépinières avec comme résultat 3 millions de plants. A cela s'ajoutent les pépinières villageoises, communautaires et scolaires. En 2022, nous étions à 1.552 pépinières pour une production de 12.896.000 plants ", a informé M. Ba. Toutes ces pépinières ont permis aux acteurs de planter des arbres sur une superficie de 9.146 hectares.

Le colonel Major Baïdy Ba s'est félicité de la collaboration avec l'Agence sénégalaise de reforestation. " Elle nous appuie dans nos différentes campagnes de reboisement ", a-t-il reconnu. E. KALY

15 camions de charbon rentrent chaque jour à Dakar

Les ménages dakarois utilisent plus le charbon que le gaz. C'est le constat fait, avant-hier, à Dakar, au cours d'un entretien, par le colonel Major Baïdy Ba, Directeur des eaux, forêts chasses et de la conservation des sols. Il a révélé que, chaque jour, 15 camions de charbon rentrent à Dakar. Selon lui, le charbon est le combustible le plus utilisé dans la banlieue dakaroise, parce que le gaz butane n'est pas à la portée de toutes familles. Il a précisé, cependant, que l'exploitation du charbon est bien normée, puisque dépendant de l'aménagement forestier. Lequel permet à la forêt de fournir des biens de manière durable. " Aujourd'hui, nous avons une idée du potentiel forestier au Sénégal et de leur capacité de production en bois énergie qui fournit du charbon ", a ajouté le colonel major. E. KALY

DIRECTION DES EAUX ET FORETS

Les effectifs ont évolué en 2015 de 400 à 1000

Le colonel Major Baïdy Ba, Directeur des eaux, forêts, chasses et de la conservation des Sols, a fait aussi le point sur les effectifs de ses hommes. Il a informé, qu'en 2015, le Sénégal comptait 400 agents des eaux et forêts. " C'était dérisoire ", a-t-il indiqué. Surtout que les agents s'occupent des pépinières, supervisent les campagnes de reboisement, surveillent les forêts pour empêcher la coupe illicite du bois, luttent contre les feux de brousse, entre autres. " Grâce au Président de la République, nous sommes passés en 2015 de 400 à 1000 agents. Les effectifs ont été augmentés ", s'est-il réjoui. Il a ajouté qu'en plus de cette augmentation, l'armée accompagne les eaux et forêts dans la lutte contre le trafic de bois. " En Casamance, nous organisons ensemble des patrouilles mixtes. Nous ne sommes plus seuls sur le terrain face aux délinquants.

Ce qui fait que le trafic du bois a diminué partout au Sénégal ", a affirmé Baïdy Ba qui a informé que la Direction des eaux et forêts est en train de se moderniser. Avec l'appui du ministère de l'Economie, un document de modernisation a été élaboré. Il revoie à la structuration, aux missions, à l'organigramme, à la logistique, au déploiement dans les régions pour permettre à la Direction des eaux et forêts de rentrer dans l'ère de la modernisation. " Nous sommes à l'heure de l'économie verte, le paradigme a changé. Il y a de nouveaux challenges ", a conclu M. Ba. E. KALY