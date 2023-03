Congo-Kinshasa: La relance du tourisme attendue des IXes Jeux de la Francophonie

Prévus du 28 juillet au 6 août 2023 dans la ville de Kinshasa, les IXes Jeux de la Francophonie seront non seulement un rendez diplomatique et culturel mais aussi touristique.

C'est dans ce contexte qu'Isidore Kwandja, Directeur National de ces jeux s'est entretenu avec le ministre du Tourisme, Modero Nsimba, le mercredi 22 mars 2023. Le Comité National des IXes Jeux de la Francophonie compte faire de l'édition de Kinshasa une opportunité pour la relance du secteur de tourisme et rayonnement de l'image de marque de la République Démocratique du Congo. Car, le secteur du tourisme reste au centre du Dispositif Prioritaire de Développement Durable, dans l'organisation des IXes Jeux de la Francophonie.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble en vue de mettre sur pied, les mécanismes nécessaires pour booster, à l'occasion des Jeux, le secteur du tourisme. Elles ont décidé de mettre en place un cadre de collaboration pour convoquer les professionnels du secteur du tourisme public et privé. Sont concernés notamment les hôteliers, les restaurateurs, les agences de voyage, les tenanciers des sites touristiques et les guides touristiques. Il sera question de les sensibiliser sur les arrivées des artistes, des athlètes et de différentes délégations officielles attendus à Kinshasa .

Isidore Kwandja a fait savoir que la République Démocratique du Congo organisera les IXes Jeux de la Francophonie et cela implique qu'elle logera et nourrira toutes les délégations. Or, le secteur de la restauration et le secteur hôtelier relèvent du ministre du Tourisme.

Voilà pourquoi il s'est rendu chez ce membre du gouvernement pour demander son implication afin qu'ensemble ils puissent organiser ces Jeux dans les meilleures conditions.

Il est important de préciser que le ministère du tourisme est déjà en train de réhabiliter le site de la N'sele, qu'il pourra mettre à la disposition du comité pour loger les délégations congolaises qui vont participer aux Jeux.