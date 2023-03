Cote d'Ivoire: Worodougou - Fausse polémique sur un propos de Bouaké Fofana

Un propos du président du conseil régional du Worodougou, Bouaké Fofana, est l'objet d'une fausse polémique depuis peu.

" Je voudrais dire que la générosité, ce n'est pas une obligation. Si Dieu nous demande d'être charitables, d'être généreux, on a quand même le choix. Celui qui donne, peut avoir le choix de la personne à qui il donne. C'est Dieu seul, parce qu'il a la sagesse infinie, qui continue de donner à quelqu'un qui l'a insulté", a dit le président du Conseil régional du Worodougou, le 18 mars 2023 au cours d'une réunion du conseil régional. Et ce sont ces propos qui sont l'objet de la polémique.

[ Un extrait sorti de son contexte]

Pour des militants et cadres du parti présidentiel, le propos du ministre a été sorti de son cadre pour servir à d'autres fins.

En effet, dans un discours de plus de 25 minutes [ https://fb.watch/jtn-OlKS3B/, ndlr], le président du Conseil régional du Worodougou avait appelé les élus, les cadres et les jeunes à l'union et à la discipline pour le développement harmonieux de leur région.

Bouaké Fofana, tout en reconnaissant aux uns et aux autres le droit de n'être pas d'accord, avait cependant exhorté les jeunes a éviter de dénigrer et d'insulter les cadres du parti, ainsi que les candidats désignés par la direction sur les réseaux sociaux.

[Une volonté de nuire à Bouaké Fofana]

La manipulation du propos vise , selon des militants interrogés , à nuire au ministre Bouaké Fofana en dépit de son appel constant à l'unité des fils et des filles du Worodougou.

" Le choix du parti, c'est le choix du directoire. Et le choix du directoire du RHDP, c'est le choix du président de la République. Quand quelqu'un qui se proclame militant du RHDP et de surcroit élu du peuple, rame à contre-courant des décisions du parti, suscite des marches, des articles dans la presse contre le choix du parti, c'est un indiscipliné notoire ", regrette un cadre de la région du Worodougou. Ce dernier a notamment dénoncé l'indiscipline doublée d'ingratitude de certains élus de la région.

Un élu et cadre de la région est soupçonné d'être derrière cette cabale et polémique contre le ministre Bouaké Fofana. L'élu reproche au ministre Bouaké Fofana d'avoir promis des choses qu'il n'a pas faites.

" Quand on est mécontent, on fait la démarche auprès de son grand frère pour lui dire ce qu'on souhaite. On ne peut pas être d'accord sur tout. Et ce n'est pas toujours que tout se passe comme prévu. C'est le principe même de la politique. Il faut être sérieux à un moment donné ", a indiqué un autre cadre et militant RHDP du Worodougou.

[Des exemples de militants disciplinés]

Dans les discussions, le nom d'Habib Sanogo, directeur de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) est souvent cité comme un exemple de militant discipliné dans le Woroba. M. Sanogo aspirait à un poste électif mais le parti ne l'a pas choisi. Il y a aussi le cas de Ouattara Dramane dit OD au Plateau qu'on évoque également.

" Prenons le cas d'OD au Plateau. Il a travaillé pour le parti. C'est un exemple de militant discipliné. OD est l'incarnation de la discipline ", soutient un cadre du Worodougou. " Ce qui fait que nos problèmes ne perdurent pas et se règlent facilement dans le Worodougou, c'est que nous sommes une société gérontocratique. C'est le respect de l'aîné. On a été éduqué comme ça dans la peur de l'ainé. Faire un affront au ministre, avoir cette attitude face au ministre, un aîné de très loin, est intolérable ", a martelé un autre militant RHDP.

En définitif, pour les militants du RHDP du Worodougou interrogés la manipulation ne saurait prospérer, car le discours d'où est tiré l'extrait du ministre est un appel à l'union des ressortissants du Worodougou. Par ailleurs, pour eux, les actions du président du conseil régional ont toujours été en faveur du rassemblement des cadres et des élus, et du bien-être des populations.