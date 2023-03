Gabon: Stratégie nationale de rapatriement des biens culturels - Max Samuel Oboumadjogo en mission de terrain à Paris

C'est sur les très hautes instructions du Président de la République, Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, que le Ministre de la Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo, a effectué, du 14 au 21 mars dernier, une mission de prospection et d'inventaire des biens culturels gabonais présents sur le sol français. Un déplacement qui lui aura permis non seulement d'identifier l'ensemble des objets d'art conservés au musée du Quai Branly Jacques Chirac, mais également d'initier des contacts avec d'autres organismes culturels aux fins d'établissement de partenariats stratégiques.

" Rendre à César ce qui est à César (...) ". C'est tout le sens de la stratégie nationale mise en place par les plus hautes autorités du pays pour faciliter le retour des objets patrimoniaux gabonais. Après les 94 oeuvres retournées récemment au Gabon par la France à travers la collection Andrault, et le Fonds Herbert Pepper (ensemble d'éléments ethnomusicologiques composés d'un disque dur externe, de 10 panneaux comprenant des textes, des illustrations et un catalogue), il s'agissait désormais pour le Gouvernent gabonais, de recenser les quelques 2448 objets gabonais conservés au musée du Quai Branly et d'évaluer les mécanismes de circulation et de conservation d'un certain nombre d'entre eux au Gabon.

C'est dans ce cadre que Max Samuel Oboumadjogo a effectué - à l'invitation du Président dudit musé - une visite de travail au sein de cette institution partenaire aux fins d'inventaire des pièces pouvant faire l'objet d'un retour au pays ou d'une itinérance contrôlée.

Dans le même ordre d'idées, il a échangé avec Pierre Amrouche, antiquaire français de renommée mondiale et spécialiste en art africain. Ce dernier s'est dit disposé à mettre son expertise au service du Gabon en matière d'inventaire et d'authentification de la valeur hautement symbolique et scientifique des objets d'art gabonais.

Le Membre du Gouvernement s'est ensuite entretenu avec l'Ambassadeur, Déléguée Permanente du Gabon auprès de l'UNESCO, Rachel Annick Ogoula Akiko Epouse Obiang Meyo, sur les types d'accompagnements dont pourrait bénéficier le Gabon dans le cadre du retour de ses biens culturels

Outre cet agenda, la délégation gabonaise a également rencontré Lazard Eloundou, Directeur Général du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agissait ici de faire le point sur la convention de 1970, relative au trafic illicite des biens culturels et d'évoquer la question de l'inscription de certains sites gabonais au patrimoine mondial de l'Organisation onusienne. Parallèlement, la question du renforcement des capacités a été abordée avec les responsables de l'Institut Français du Patrimoine, avec à la clé d'intéressantes offres de formation pour le Gabon.

Au terme de son séjour, le Ministre Max Samuel Oboumadjogo a reçu en audience Ségolène Royal, ancienne Ministre française et Présidente de l'ONG Désirs d'Avenir pour la Planète, avec laquelle il a discuté des opportunités de partenariat et de partage d'expérience dans le domaine de la préemption des biens culturels en circulation sur les marches publics et privés.