Gabon: TIC - Doukaga Kassa au Sommet Mondial de la Société de l'Information à Genève en Suisse

Le Ministre de l'Economie Numérique, Jean Pierre DOUKAGA KASSA, vient de prendre une part active, à Genève en Suisse, aux travaux du Sommet Mondial de la Société de l'Information (SMSI 2023).

Durant son séjour, le membre du gouvernement a participé à plusieurs activités, notamment le panel politique de haut niveau, la table-ronde ministérielle sous le thème " Combler la fracture numérique ", et l'audience que lui a accordée la nouvelle Secrétaire Générale de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin.

Le panel politique de haut niveau a permis au Ministre de l'Economie Numérique de presenter la vision du Président Ali BONGO ONDIMBA, en matière de la promotion de l'économie numérique, un secteur définit comme un levier stratégique de croissance économique et sociale, au Gabon.

En effet, des avancées significatives sont à mettre à l'actif de cette vision notamment l'amélioration du cadre juridique et réglementaire, le développement et la construction des infrastructures numériques, la création des centres d'innovation et d'entrepreneuriat autour des incubateurs numériques, la formation des jeunes et des femmes ainsi que l'accompagnement dans la création des start up innovantes.

Toute chose qui favorise et renforce l'émergence et le développement d'un écosystème numérique adapté à la création des emplois au Gabon. Ces efforts ont permis au pays d'atteindre entre autres un taux de pénétration mobile de 165%, un taux de pénétration Internet de 123,5% dont 97% pour l'Internet mobile.

Ces performances, d'après le dernier classement de l'UIT, classent le Gabon comme l'un des pays les plus connectés du continent africain et le premier en Afrique centrale. Par ailleurs, Jean Pierre DOUKAGA KASSA a aussi indiqué que le Gabon est engagé dans le projet du réseau unique africain, porté par l'Alliance Smart Africa.

Le membre du gouvernement a également décliné les objectifs à atteindre dans le cadre du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT), dont on peut relever le stockage, la gestion et la sécurisation des données à travers le territoire national, la finalisation du processus de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité (Convention de Malabo) et de lutte contre la cybercriminalité.

Enfin, Jean Pierre DOUKAGA KASSA, lors de la table-ronde ministérielle sur la fracture numérique autour de laquelle, a mis en avant la politique d'égalité de genre prônée par le Président de la République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, politique dans laquelle le département de l'économie numérique s'intègre totalement.

Cette démarche cadre parfaitement avec l'objectif 5 des ODD, notamment l'intégration du genre. Un sujet qu'il a d'ailleurs abordé lors de l'audience que lui a accordée, en marge des travaux, la nouvelle Secrétaire Générale de l'UIT. Au cours des échanges, le Ministre de l'Economie Numérique a sollicité l'appui de Doreen Bogdan-Martin pour les prochaines candidatures gabonaises aux postes vacants du bureau de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).